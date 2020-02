నిర్భయ దోషులకు త్వరితంగా ఉరికి రాజ్యసభ డిమాండ్

న్యూఢిల్లీ: నిర్భయ దోషులు నలుగురికి త్వరితంగా ఉరిశిక్ష అమలు జరగాలని ఆమ్ ఆదీ పార్టీ ఎంపి సంజయ్ సింగ్ ఇచ్చిన పిలుపునకు రాజ్యసభ చైర్మన్ ఎం వెంకయ్య నాయుడు మంగళవారం మద్దతు తెలిపారు. నిర్భయ దోషులకు ఉరిశిక్ష త్వరితంగా అమలు జరిగేందుకు సంబంధిత అన్ని వ్యవస్థలు తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించాలని సంజయ్ సింగ్ మంగళవారం రాజ్యసభలో కోరారు. దీనిపై రాజ్యసభ చైర్మన్ స్పందిస్తూ నిర్భయ దోషులకు ఉరిశిక్ష అమలులో జరుగుతున్న తాత్సారం వంటివి దేశంలో జరగడానికి వీల్లేదని అన్నారు. తమకు అందుబాటులో ఉన్న అన్ని న్యాయ సహాయాలను దోషులు తీసుకున్నారని, ఇక వారికి ఎటువంటి న్యాయ సహాయం లభించే అవకాశం లేదని వెంకయ్య నాయుడు అన్నారు. అయితే ఏదో ఒక సాకు చూపిస్తూ దోషులు మరణ శిక్షను వాయిదా వేయించుకుంటున్నారని ఆయన చెప్పారు. నిర్భయ హత్యాచారం తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన చెలరేగిన విషయాన్ని సంజయ్ సింగ్ గుర్తు చేశారు. నిందితులకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఉరిశిక్ష విధించినప్పటికీ శిక్ష అమలులో మాత్రం ఏళ్ల తరబడి తాత్సారం జరుగుతోందని ఆయన అన్నారు. ఉన్నత న్యాయస్థానాలలో ఉరిశిక్ష అమలు తేదీలు వాయిదా పైన వాయిదా పడుతున్నాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిర్భయ దోషులకు జీవించే హక్కు లేదని ఆయన అన్నారు. ఉరిశిక్ష అమలు సత్వరమే జరిగేందుకు రాష్ట్రపతి, సుప్రీంకోర్టు జోక్యాన్ని రాజ్యసభ కోరాలని ఆయన సూచించారు.

RS asks to implement death verdict for Nirbhaya convicts, RS Chairman Venkaiah Naidu said the convicted had been given available legal opportunity and they had exhausted all of them