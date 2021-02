కేరళలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త హత్య

తిరువ‌నంత‌పురం : కేర‌ళ‌లోని అల‌ప్పుజా జిల్లాలో బుధ‌వారం రాత్రి ఓ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్త దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. చీర్తాల వ‌ద్ద బుధ‌వారం రాత్రి ఆర్ఎస్ఎస్, సోష‌ల్ డెమోక్ర‌టిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా(ఎస్‌డీపీఐ) కార్య‌క‌ర్త‌ల మ‌ధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. ఈ క్ర‌మంలో ఆర్ఎస్ఎస్ కార్య‌క‌ర్త రాహుల్ కృష్ణా అలియాస్ నందుపై ఎస్‌డీపీఐ కార్య‌క‌ర్త‌లు దాడి చేయ‌డంతో ఘటనాస్థలిలోనే అత‌డు చనిపోయాడు. నందు హత్య కేసులో 16 మంది ఎస్‌డీపీఐ కార్య‌క‌ర్త‌ల‌ను అరెస్టు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం నందు మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి అన్ని కోణాల్లో విచారిస్తున్నట్టు పోలీసులు వెల్లడించారు. నందు హత్యకు నిరసనగా గురువారం అల‌ప్పుజా బంద్ కు ఆర్ఎస్ఎస్ పిలుపునిచ్చింది. బంద్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది.

Kerala: Visuals from Cherthala town in Alappuzha district where BJP and some Hindu outfits have called for a dawn to dusk shutdown in protest against the killing of an RSS worker allegedly by SDPI workers. https://t.co/QsU216dFnr pic.twitter.com/6k4uwJhHMM

— ANI (@ANI) February 25, 2021