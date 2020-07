యాంటీ జనులారా జర ఆలోచించండి

యాంటీజెన్ టెస్టులో నెగెటివ్ వచ్చి లక్షణాలున్నా ఆర్‌టిపిసిఆర్ పరీక్షకు వెనుకంజ వేస్తున్న అనుమానితులు

వైద్యుల సూచన లెక్కచేయకుండా ఏం కాదులే అన్న నిర్లక్షంతో కుటుంబానికీ కరోనా మహమ్మారిని అంటిస్తున్న వైనం

ఇలాగైతే వైరస్ వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట ఇప్పట్లో కష్టమే

ప్రజలు సహకరించకపోతే ఏం చేయలేమంటున్న వైద్య నిపుణులు

హైదరాబాద్‌లోని అంబర్‌పేట్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి(36) కరోనా లక్షణాలు ఉండటంతో స్థానిక పిహెచ్‌సిలో యాంటీజెన్ టెస్టు నిర్వహించుకున్నాడు. నెగటివ్ తేలడంతో మరోసారి ఫీవర్ ఆసుపత్రిలో ఆర్‌టిపిసిఆర్ టెస్టు తప్పనిసరి అని పిహెచ్‌సి మెడికల్ ఆఫీసర్లు సూచించారు. అయితే వాళ్ల మాటను లెక్క చేయని సదరు వ్యక్తి నేరుగా ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు. వ్యక్తిగత పనులు నిమిత్తం వివిధ ప్రాంతాల్లోనూ తిరిగాడు. ఐదు రోజుల తర్వాత ఇంట్లో అందరిలోనూ కరోనా లక్షణాలు తేలడంతో ఆ కుటుంబ సభ్యులంతా స్థానిక పిహెచ్‌సికి వెళ్లి యాంటీజెన్ టెస్టు చేపించుకోగా పాజిటివ్ తేలింది.

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో కరోనా అనుమానితుల్లో కొందరు గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారు. ర్యాపిడ్ యాంటీజెన్ టెస్టులో నెగటివ్ వస్తే ఆర్‌టిపిసిఆర్ (రివర్స్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్ పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్)కు వెళ్లడం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ర్యాపిడ్ రిజల్ట్ అనంతరం ఖచ్చితంగా ఆర్‌టిపిసిఆర్ కేంద్రాలకు వెళ్లాలని సదరు వ్యక్తులకు అ ధికారులు సూచించినా వెళ్లకుండా జనసమూహాంలో కలిసిపోతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో వైరస్ వ్యాప్తి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆరోగ్యశాఖ స్పష్టం చేస్తుంది. ట్రేసింగ్‌లో భాగంగా పరిశీలిస్తే విషయాలు బ యటకు వస్తున్నట్లు వైద్యశాఖ వెల్లడిస్తుంది.

టెస్టుల్లో జాప్యం వలన కుటుంబ సభ్యులతో పాటు ఇతరులకూ ప్రమాదం వాటిల్లే అవకా శం ఉందని ఆరోగ్యశాఖ సూచిస్తుంది. రాష్ట్రం లో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకునేందుకు ప్ర భుత్వం గత కొన్ని రోజుల నుంచి టెస్టుల సంఖ్యను భారీగా పెంచింది. అతి తక్కువ సమయంలో నమూనాల ఫలితాలను వెల్ల డించేందుకు యాంటీజెన్ టెస్టులను నిర్వహిస్తున్నారు. కేవలం 30 నిమిషాల్లో వైరస్ నిర్ధారణ కావడంతో ప్రజలు కూడా టెస్టులు చేపించుకునేందుకు లైన్లు కడుతున్నారు. ప్రతి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లలో వీటిని అందుబాటులో ఉంచారు. అ యితే ఈ టెస్టులో పాజిటివ్ వస్తే వంద శాతం సదరు అనుమానితున్ని కరోనా సోకినట్లుగా నిర్ధారిస్తారు. నెగటివ్ వస్తే మరోసారి ఆర్‌టిపిసిఆర్ టెస్టు తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. కానీ గ్రేటర్‌లో చాలా మంది యాంటీజెన్ అనంతరం ఆర్‌టిపిసిఆర్‌కు వెళ్లడం లేదని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

ఇలా గుర్తిస్తున్నారు…?

మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు ఆర్‌టిపిసిఆర్‌కు వెళ్లి ఉండిఉంటే కుటుంబ సభ్యులకు సోకే అవకాశం తక్కువగా ఉండేదేమోనని అధికారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అంతేగాక సీతాఫల్‌మండీకి చెందిన ఓ వ్యాపారి(52) స్థానిక పిహెచ్‌సిలో కరోనా టెస్టు చేపించుకున్నారు. నెగటివ్ తేలడంతో ఆర్‌టిపిసిఆర్ కేంద్రంలో మరో సారి టెస్టు చేపించుకోవాలని అక్కడి అధికారులు సూచించారు. కానీ అతను దాన్ని పట్టించుకోకుండా తేలిగ్గా తీసుకొని యాధావిధిగా షాపు ఓపెన్ చేశారు. వారం రోజుల తర్వాత ఛాతీలో నొప్పి రావడంతో ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్‌కు వెళ్లగా పాజిటివ్ వచ్చినట్లు తేల్చారు. దీంతో అతని కుటుంబ సభ్యులంతా క్వారంటైన్‌కి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అయితే విషయం తెలుసుకున్న పిహెచ్‌సి అధికారులు గతంలో ఆర్‌టిపిసిఆర్‌కు వెళ్లలేదా? అని ప్రశ్నించగా నిజం బయటపడింది.

ప్రస్తుతం అతని ప్రైమరీ కాంటాక్ట్‌లను ట్రేస్ చేయడం ఇబ్బంది కరంగా మారిందని అధికారులు అంటున్నారు. ఇలా జిహెచ్‌ఎంసి పరిధిలో అనేక మంది అనుమానితులు తప్పించుకుంటున్నారు. దీంతో పాటు యాంటీజెన్ నిర్వహించేటపుడు తీసుకున్న నంబర్ల ఆధారంగా నెగటివ్ వచ్చిన వారిని కూడా అధికారులు ఆరా తీస్తుండగా మరి కొందరు బాధితులు బయటకు వస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఈనెల 8వ తేది నుంచి సుమారు ఐదువందల మంది ఈ విధంగా తప్పించుకున్నట్లు జిహెచ్‌ఎంసి అధికారులు అంచనా వేశారు. వీరందరికీ ప్రత్యేకంగా ఆర్‌టిసిపిఆర్‌లు చేపిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు.

ఆర్‌టిపిసిఆర్ టెస్టు ఇలా చేస్తారు…

వైరస్ లక్షణాలు ఉన్న వారి నోటి నుంచి లాలాజలం సేకరిస్తారు. తడి దగ్గున్న వాళ్ల నుంచి మాత్రం కఫాన్ని తీసుకుంటారు. ప్రతి జీవికి ప్రత్యేకమైన డిఎన్‌ఏ ఉన్నట్లే వైరస్‌లకు ప్రత్యేకమైన జెనెటిక్ కోడ్ ఉంటుంది. దీన్ని జీనోమ్ అంటారు. అనుమానితుడికి నుంచి తీసుకున్న శాంపిల్ ను ఆర్‌టిపిసిఆర్ కిట్లపై నిర్వీర్యం చేయగానే జీనోమ్ వేరు చేయబడుతుంది. మెషిన్ కిట్లపై జీనోమ్ విస్తరిస్తే వైరస్ నిర్ధారణ అవుతుందని అధికారులు అంటున్నారు. ఒకవేళ శాంపిల్‌ను భద్రపరచాలని అనుకుంటే స్టెరైల్ ట్యూబ్‌లో ఉంచి అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచుతారు. ఇలా వారం రోజుల వరకు నిర్ణిత ఉష్ణోగ్రతలో ఉంటుందని వైరాలజీ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

యాంటీజెన్ టెస్టు ఇలా చేస్తారు…

ఆర్‌టిపిసిఆర్‌లానే యాంటీజెన్ టెస్టు కూడా చేస్తారు. అయితే ఆర్‌టిపిసిఆర్‌లో జీనోమ్‌ను గుర్తిస్తే, యాంటీజెన్‌లో ప్రోటీన్‌ను గుర్తిస్తారు. అనుమానితుడి నుంచి సేకరించిన స్వాబ్‌ను ఆర్టీపిషియల్ యాంటీబాడీలుంటే కిట్‌పై వేస్తారు. దానిలో వైరస్‌ను వేరు చేసే లిక్విడ్‌ను వేసి షేక్ చేస్తారు. దీంతో వైరస్‌లు ప్రోటీన్‌కు అతుక్కుంటాయి. కిట్ మీద ఉంటే సి,టి లైన్లు రెండు రంగు మారితే వైరస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారిస్తారు. అంతేగాక టీ లైన్ ఒకటి రంగు మారిన పాజిటివ్ అనట్లే లెక్కిస్తారు. ఒకవేళ సి మీద రంగు వచ్చి, టీ మీద రాకపోతే నెగటివ్ అని అర్థం. అయితే దీనిలో వైరస్ లోడ్ సమతుల్యంగా ఉంటేనే వైరస్ తేలుతుందని కొందరు నిపుణులు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో దీనిలో నెగటివ్ వస్తే అధికారులు మరోసారి ఆర్‌టిపిసిఆర్‌కు రిఫర్ చేస్తారు.

