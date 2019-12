కాషాయధారులు….. పెళ్లి చేసుకోరు కానీ రేపులు చేస్తారు….

రాంఛీ: జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా లీడర్ హేమంత్ సోరెన్ బిజెపి నాయకులపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగీ ఆదిత్యానాథ్ జార్ఖండ్‌లో చివరి విడత ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారు. ఈ సందర్భంగా హేమంత్ కాషాయధారులపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాషాయపు వస్త్రాలు ధరించిన వారు మహిళపై అత్యాచారాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. బిజెపి నాయకులలో కాషాయపు వస్త్రాలు ధరించిన వారు కూతుళ్లు, మనవరాళ్లపై కూడా అత్యాచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బాధితులు న్యాయం కోసం కోర్టుకు వెళ్తే పెట్రోల్ పోసి తగలబెడుతున్నారని ఉన్నావో ఘటనను ఉద్దేశించి బిజెపిపై విరుచుకపడ్డారు. బిజెపి నేతలు పెళ్లిలు చేసుకోకుండా అత్యాచారాలు చేస్తున్నారని హేమంత్ ధ్వజమెత్తారు.

Saffron Leaders rape Dauthters says by Hemant Soren,BJP Leaders who wear saffron and rape women , Dauthters, Daughter in law are being burnt across Country