ఆకట్టుకుంటున్న సాయి పల్లవి ‘ఫస్ట్ లుక్’ పోస్టర్స్

‘ఫిదా’ సినిమాతో కుర్రకారు హృదయాలను దోచుకున్న కేరళ కుట్టి సాయి పల్లవి శనివారం తన 28వ పుట్టిన రోజును జరుపుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా సాయి పల్లవి నటిస్తున్న పలు చిత్రాల్లోని ఆమెకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్స్ విడుదల చేస్తూ బర్త్ డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు చిత్రయానిట్స్. ప్రస్తుతం సాయి పల్లవి తెలుగులో ‘విరాట పర్వం’, ‘లవ్ స్టోరీ’ అనే రెండు చిత్రాలలో నటిస్తుంది.

తాజాగా ఈ సినిమాల నుంచి విడుదలైన ఆమె ఫస్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్స్ అభిమానులను అకట్టుకుంటున్నాయి. ‘విరాట పర్వం’ ఫస్ట్ లుక్‌లో సాయి పల్లవి ఎరుపు రంగు డ్రెస్‌లో ఓ స్థూపం దగ్గర పల్లెటూరి అమ్మాయిలా ప్రక్కన ఒక బ్యాగు పెట్టుకొని కూర్చోని ఉంది. ఇక, ‘లవ్ స్టోరీ’ మూవీ ఫస్ట్ లుక్‌లో సాయిప‌ల్ల‌వి వ‌ర్షంలో తడుస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. సాయి ప‌ల్ల‌వి ‘ల‌వ్ స్టోరీ’ చిత్రంలో నాగ చైత‌న్య‌కు జోడీగా నటిస్తుండగా.. ‘విరాట పర్వం’లో దగ్గుపాటి రానాకు జోడీగా నటిస్తోంది.

To my co-star and comrade @Sai_Pallavi92, wishing you a very happy birthday. May the might of the pen, and compelling stories always journey with you… @slvcinmeasoffl@sureshprodns@venuudugulafilm #HappyBirthdaySaiPallavi #Virataparvam pic.twitter.com/EJmQXuyz6k

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) May 9, 2020