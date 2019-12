హైదరాబాద్: బాల కార్మికులు లేని సమాజం ఏర్పాడాలని సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ విసి సజ్జనార్ అన్నారు. గచ్చిబౌలిలోని పోలీస్ కమిషనరేట్‌లో శుక్రవారం ఆయన ఆపరేషన్ స్మైల్ 6 బృందాలతో సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సిపి సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ… నేటి బాలలే రేపటి భావిభారత పౌరులని దేశ భవిష్యత్తు బాలల చేతిలోనే ఆధారపడి ఉందని అన్నారు. వీధి బాలల అసాంఘిక శక్తులుగా మారకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని అన్నారు. చిన్నారులో స్కూల్లో ఉండాలని అన్నారు. కేంద్ర హోంశాఖ, చైల్డ్ వెల్ఫేరే అధికారులు ప్రతి ఏటా జనవరిలో ఆపరేషన్ స్మైల్ నిర్వహిస్తున్నారని తెలిపారు.

దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా సైబరాబాద్‌లో ఈ బృందాలు ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేస్తున్నాయని అన్నారు. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ బృందాలు కమిషనరేట్ పరిధిలోని పలు కంపెనీలు, కార్కానాలు, గాజుల తయారీ కేంద్రాలు, ఇటుకల బట్టీల్లో బాలకార్మికులుగా పనిచేస్తున్న చిన్నారులను రక్షించారని అన్నారు. వారితోపాటు జంక్షన్లు, టూరిస్టు ప్రాంతాల్లో యాచిస్తున్న చిన్నారులు, డంపింగ్ యార్డుల్లో చెత్త కాగితాలు ఏరుకుంటున్న బాలలను, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి అక్రమ రవాణా అయిన చిన్నారులను చేరదీసి అక్కున చేర్చుకుంటున్నారని తెలిపారు.

ఆపరేషన్ స్మైల్‌లో భాగంగా సైబరాబాద్ పోలీసులు 541మంది చిన్నారులను రక్షించి తెలంగాణలోనే నంబర్ ఒవన్ స్థానంలో నిలిచారని తెలిపారు. పిల్లల రక్షణకు సైబరాబాద్‌లో తొమ్మిది టీములు పనిచేస్తున్నాయని తెలిపారు. రక్షించిన చిన్నారులను వారి తల్లిదండ్రులకు అప్పజెప్పడంతోపాటు మిగిలిన వారికి ప్రభుత్వ, స్వచ్ఛంద సంస్థల హోంలలో పునరావాసం కల్పించారని తెలిపారు. తప్పిపోయిన, మిస్సింగ్ కేసును, అక్రమ రవాణాకు గురైన చిన్నారులను దర్పణ్ యాప్(ఫేసియల్ రికగ్నైజింగ్ సిస్టం) ద్వారా గుర్తించి వారి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించామని తెలిపారు. చిన్నారులతో పనిచేయిస్తున్న కంపెనీల యాజమాన్యాలపై కేసులు నమోదు చేశామని తెలిపారు.

పిల్లలను పనిలోపెట్టి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించామని అన్నారు. అయినా మారకుండా పిల్లలతో పనిచేయిస్తున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేశామని తెలిపారు. రక్షించిన చిన్నారులకు విద్య, వైద్యం, వంటి అన్ని మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. ఆపరేషన్ స్మైల్‌లో భాగంగా రెస్కూ చేసిన పిల్లలు పాఠశాలల్లో ఉన్నారా లేదా అనే విషయాన్ని తరచూ పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. రెస్కూ చేసిన చిన్నారుల డాటా బ్యాంక్ అండ్ ప్రొఫైల్స్ మెయింటెన్ చేయాలని సిబ్బందికి సూచించారు.

ఎక్కడైనా చిన్నారులు కన్పిస్తే ఆపరేషన్ ముస్కాన్, స్మైల్ టీముల వాట్సాప్ నంబర్ 9490617444, 7901115474కు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. ఆపరేషన్ స్మైల్ సభ్యులు, మహిళా సంఘాల సభ్యులందరూ బాండెడ్ లేబర్ యాక్ట్‌పై అవగాహన కలిగి ఉండాలని సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ డిసిపి ఎస్‌ఎం విజయ్‌కుమార్ తెలిపారు. బాలకార్మికులుగా, భిక్షాటన చేయకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని బచ్‌పన్ బచావో ప్రతినిధి వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు. కార్యక్రమంలో షీటీమ్స్ డిసిపి అనసూయ, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ చైర్‌పర్సన్ పద్మావతి, మహిళా సంఘాల సభ్యులు, షీటీమ్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

Sajjanar said society without child labor should be formed