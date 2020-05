బహు భాషా చిత్రంలో సమంత

పెళ్లయ్యాక హీరోయిన్‌గా రాణించడం అన్నది అరుదైన విషయమే. అయితే లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేస్తూ వీలున్నంతవరకూ గ్లామర్ ఎలివేషన్‌తో హిట్ సినిమాలు చేస్తున్న సమంత సాగిస్తున్న జర్నీ సర్వత్రా హాట్ టాపిక్‌గా మారుతోంది. సామ్ నటించిన గత చిత్రాల్ని పరిశీలిస్తే ఓ బేబి-, యూటర్న్ లాంటివి ఈ తరహా చిత్రాలే. ప్రయోగాత్మక కథాంశాల్ని ఎంచుకుని లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీతో మంచి ఫలితం వస్తుందని ‘ఓ బేబి’ నిరూపించింది. భర్త నాగచైతన్యతో కలిసి నటించిన ‘మజిలీ’ మరపురాని సక్సెస్ నివ్వడం తనలో నమ్మకాన్ని మరింత పెంచింది. అయితే వీటన్నింటికీ డిఫరెంటుగా ఆలోచిస్తూనే అటు తమిళ పరిశ్రమలో వైవిధ్యమైన పాత్రల్ని ఎంపిక చేసుకొని షాకిచ్చింది సమంత.

అక్కడ సేతుపతి సరసన చేసిన బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమా ఆ తరహానే. ఇకపోతే ఇప్పటికిప్పుడు సామ్ రెండు చిత్రాల్లో నటిస్తోందని వార్తలొచ్చాయి. విజయ్ సేతుపతి, – విఘ్నేష్ శివన్ కాంబినేషన్ మూవీ.. అలాగే ‘గేమ్ ఓవర్’ దర్శకుడు అశ్విన్ శరవణన్‌తో వేరొక మూవీకి సంతకం చేసిందని ప్రచారం సాగింది. అయితే ఆ తర్వాత కరోనా లాక్ డౌన్ పరిణామాలతో ఈ సినిమాల నుంచి సామ్ తప్పుకుందన్న ప్రచారం కూడా సాగిపోయింది. అదే నిజమైతే ప్రస్తుతం సామ్ ఖాళీయేనా? అంటే.. ఇక్కడ తెలుగులో పలు స్క్రిప్టులు తన కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి.

వీటితో పాటే సోనీ పిక్చర్స్ లాంటి బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌తో ఓ భారీ ఒప్పందం కుదుర్చుకుందన్న ప్రచారం తాజాగా తెరపైకొచ్చింది. ఇది బహుభాషా చిత్రం. తెలుగు, -తమిళం, -కన్నడ-, మలయాళం-, హిందీలో తెరకెక్కనుందట. ఒక రకంగా పాన్ ఇండియా చిత్రం అన్న ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్‌నా అన్నదానిపైనా సరైన క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఇతరత్రా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఇక అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో క్రేజీ సిరీస్ ‘ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2’లో నటించిన సామ్‌కి ఇది మరో భారీ డీల్ అనడంలో సందేహమేం లేదు. అయితే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక వివరాలు వెల్లడి కావాల్సి ఉంటుంది.

