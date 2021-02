న్యూఢిల్లీ : సామ్‌సంగ్ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ గెలాక్సీ ఎఫ్62 అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఎక్సీనాస్ 9825 ప్రాసెసర్, 64 మెగా పిక్సెల్ క్వాడ్ కెమెరా, 7000 ఎంఎహెచ్ బ్యాటరీ దీనిలో ఉన్నాయి. గెలాక్సీ ఎఫ్ 62 స్మార్ట్‌ఫోన్ అమ్మకాలు సామ్‌సంగ్.కామ్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, రిలయన్స్ డిజిటల్, మై జియో రిటైల్ స్టోర్లతో పాటుగా రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

Samsung Galaxy F62 is set to go on sale in India