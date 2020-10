పవన్ తో కన్నడ హీరో సుదీప్ భేటీ

హైదరాబాద్ : పవర్ స్టార్, జనసేన చీఫ్ పవన్ కల్యాణ్ తో కన్నడ హీరో కిచ్చా సుదీప్ సోమవారం భేటీ అయ్యారు. హైదరాబాద్ లోని జనసేన కార్యాలయంలో వీరు భేటీ అయ్యారు. దేశంలో నెలకొన్న ప్రస్తుత రాజకీ పరిస్థితులు, ఇతర అంశాలపై వీరు చర్చించారు. సుమారు గంట పాటు వీరు భేటీ అయ్యారు. రాజమౌళి రూపొందించిన ’ఈగ‘లో సుదీప్ విలన్ గా నటించిన తెలుగులో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విషయం తెలిసిందే. గత ఏడాది సల్మాన్ ఖాన్ హీరోగా వచ్చిన బాలీవుడ్ సినిమా దబాంగ్ 3లో కూడా సుదీప్ విలన్ గా నటించి అలరించారు. ఇక పవన్ కల్యాణ్ ప్రస్తుతం హిందీ పింక్ రీమేక్ వకీల్ సాబ్ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా తర్వాత పవన్ క్రిష్ దర్శకత్వంలో రానున్న మరో సినిమాలో కూడా నటించనున్నారు.

Kannada Star Hero Sri Kichcha Sudeep meets JanaSena Chief Sri Pawan Kalyan at his office in Hyderabad Today morning.They indulged in a cordial discussion over various topics ranging from movies to contemporary topics for about an hour. @PawanKalyan @KicchaSudeep pic.twitter.com/WFvoqriU6m

