భారత్ లో వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తొలి వ్యక్తి ఇతనే…

న్యూఢిల్లీ: భారత్ లో కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభమైంది. శనివారం ఉదయం ప్రదాని నరేంద్రమోడీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ లో మనీష్ కుమార్ అనే పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు తొలి కరోనా వ్యాక్సిన్ ను తీసుకున్నారు. మనీష్ కుమార్ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటున్న సమయంలో కేంద్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హర్షవర్థన్ అతని పక్కనే ఉన్నారు. అనంతరం ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ రణ్ దీప్ గులేరియా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు.

#WATCH | Manish Kumar, a sanitation worker, becomes the first person to receive COVID-19 vaccine jab at AIIMS, Delhi in presence of Union Health Minister Harsh Vardhan. pic.twitter.com/6GKqlQM07d

— ANI (@ANI) January 16, 2021