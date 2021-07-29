‘కెజిఎఫ్ : చాప్టర్ 2’ సినిమా నుంచి సంజయ్ దత్ కొత్త లుక్ విడుదల

బెంగళూరు : ప్రముఖ శాండల్ వుడ్ హీరో యష్ నటిస్తున్న సినిమా ’కెజిఎఫ్:చాప్టర్2‘. ఈ సినిమాకు ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అన్ని భాషల్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సాధించిన ’కెజిఎఫ్‘ కు సీక్వెల్ గా కెజిఎఫ్2 వస్తోంది. సంజయ్ దత్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా నుంచి గురువారం ఆయన కొత్త లుక్ ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాలో సంజయ్ దత్ అధీరా అనే విలన్ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. సంజయ్ దత్ కొత్త లుక్ ఆకట్టుకునేవిధంగా ఉంది. ఈ సినిమాను ఈ ఏడాదిలోనే విడుదల చేయాలన్న ఆలోచనలో మేకర్స్ ఉన్నారు. యష్ ఈ సిమాపై కూడా భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
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— Prashanth Neel (@prashanth_neel) July 29, 2021