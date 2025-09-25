Sanju Bhagat stomach

సంజు భగత్ చాలా సంవత్సరాలుగా అసాధారణంగా పెద్దదిగా, పొడుచుకు వచ్చిన కడుపుతో జీవించాడు, అది అతనికి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిని, సామాజిక ఇబ్బందిని కలిగించింది. అతని పరిస్థితి ప్రాణాంతకంగా మారినప్పుడు, టాటా మెమోరియల్ హాస్పిటల్ వైద్యులు సాధారణ కణితి తొలగింపు శస్త్రచికిత్స అని భావించిన దానికి సిద్ధమయ్యారు. బదులుగా, వారు అపూర్వమైనదాన్ని కనుగొన్నారు. భగత్ పొత్తికడుపు లోపల అవయవాలు, వెంట్రుకలు, జననేంద్రియాలతో పాక్షికంగా ఏర్పడిన మానవ శరీరం.
భగత్ “ఫెటస్ ఇన్ ఫెటు” అనే అత్యంత అరుదైన పరిస్థితితో జన్మించాడని వైద్య నిపుణులు నిర్ధారించారు, ఇక్కడ గర్భధారణ సమయంలో ఒక కవల మరొక కవల లోపల అభివృద్ధి చెందుతుంది. అతని కవల సోదరుడు మూడు దశాబ్దాలకు పైగా అతనిలో పెరుగుతున్నాడు, భగత్ రక్త సరఫరా ద్వారా అతను జీవించాడు. విజయవంతమైన శస్త్రచికిత్స తొలగింపు అంతర్జాతీయ డాక్టర్లు దృష్టిని ఆకర్షించింది. 500,000 జననాలలో ఒకదానిలో మాత్రమే సంభవించే విచిత్రమైన పరిస్ధితి ఇది.
