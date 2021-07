అంతరిక్ష యాత్రకు సిద్దమైన తొలి భారతీయుడు సంతోష్

వర్జిన్ గెలాక్టిక్ వ్యోమనౌక ద్వారా ప్రయాణానికి టికెట్ రిజర్వేషన్

కోచి : కేరళకు చెందిన పర్యాటకుడు సంతోషి జార్జ్ కులంగర అంతరిక్ష యాత్రకు వెళ్లడానికి అమెరికాలోని వర్జిన్ గెలాక్టిక్ సంస్థకు చెందిన వ్యోమనౌకలో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారు. ఈ మేరకు ఆయన 2.5 లక్షల డాలర్లు (రూ.1.8 కోట్లు) వ్యయం చేయనున్నారు. దీంతో టికెట్ కొని రోదసీ యాత్ర చేసే తొలి భారతీయ పర్యాటకుడుగా ఆయన గుర్తింపు పొందనున్నారు. తనతో పాటు ఓ కెమెరా తీసుకెళ్తానని సంతోష్ తెలిపారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న మళయాళీల తరఫున ఈ యాత్రను చేపడుతున్నట్టు చెప్పారు.

సంతోష్ సంచారం పేరుతో యాత్రా విశేషాలను వివరించే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 1800 ఎపిసోడ్లను ప్రసారం చేశారు. ఇప్పటివరకు 24 ఏళ్ల వ్యవధిలో 130 కి పైగా దేశాలను పర్యటించి వచ్చారు. 2007 నుంచి అంతరిక్ష యాత్ర చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీనికోసం శిక్షణ కూడా పొందారు. వర్జిన్ గెలాక్టిక్ అధిపతి రిచర్డ్ బ్రాన్సన్ , తెలుగు అమ్మాయి బండ్ల శిరీషతోపాటు పలువురు దిగ్విజయంగా అంతరిక్ష యాత్ర చేసి వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఈ తరహా యాత్రలపై ప్రజల్లో ఆసక్తి పెరిగింది.

Santoshi George was the first Indian to embark on space mission