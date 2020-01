‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’ వసూళ్ల ప్రభంజనం…

హైదరాబాద్: అనిల్ రావుపూడి దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’ సిన్మా బ్లాక్ బస్టర్ కా బాప్ అంటూ కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తుంది. ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్ లోనూ భారీగా వసూళ్లను రాబడుతోంది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలి వారంలో 100 కోట్లకు పైగా షేర్ ను వసూలు చేసిందని చిత్రబృందం వెల్లడించింది. ఇంకా కలెక్షన్ల వేట కొనసాగుతోందని పేర్కొంది. నాన్ బహుబలి రికార్డులన్నింటిని మహేష్ సరిలేరు నీకెవ్వరు బద్దలు కొట్టిందని చిత్రయూనిట్ తెలిపింది. సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజైన ఈ సినిమా ఈ ఫ్యామిలీ మాస్ ఎంటర్ టైనర్ ఆడియన్స్ ను బలే ఆకట్టుకుంటోంది.

Sarileru Neekevvaru Box Office Collections

Superstar MASS Rampage 🤙

💥 𝟭𝟬𝟬+ 𝗖𝗥 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 𝗜𝗡 𝟭 𝗪𝗘𝗘𝗞 💥 for Never Before Ever After BLOCKBUSTER #SarileruNeekevvaru

𝗔𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 (NonBB2) 🤙#BlockBusterKaBAAP@urstrulyMahesh @AnilRavipudi @vijayashanthi_m @iamRashmika @ThisIsDSP pic.twitter.com/fG8ZkRaqhW

