మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా అభిమానులను ‘స‌రిలేరు నీకెవ్వ‌రు’ చిత్రయూనిట్ సర్ ప్రైజ్ చేసింది. డాన్స్, అందంతో ఎంతోమంది అభిమానుల హృదయాలను కొల్లగిట్టిన ఈ బ్యూటీ క్వీన్ శనివారం తన 30వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటుంది. ఈ సందర్భంగా పలువురు సెలబ్రెటీలు తమన్నాకు బర్త్ డే విషెస్ తెలిపారు. ఇక, స‌రిలేరు నీకెవ్వ‌రు సినిమాలో తమన్న ఓ స్పెషల్ సాంగ్ చేస్తోంది. ఈ పాటలో తమన్నాకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను చిత్రయూనిట్ విడుదల చేస్తూ.. పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ పోస్టర్ లో ఆర్మీ ప్యాంట్, స్పోర్ట్స్ వేర్ వేసుకున్న తమన్నా లుక్ అదిరింది. ఈ పోస్టర్ అభిమానులకు తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీత సారథ్యంలో రూపొందించిన ఈ సాంగ్ కు శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫి, తమన్నా డ్యాన్స్ తోడవడంతో థీయేటర్ లో విజిల్స్ మోతమోగనుంది. మహేష్ బాబు, అనిల్ సుంకర, దిల్ రాజు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాను సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 11న ప్రేక్షకులముందుకు రానుంది.

Here's wishing the gorgeous and super talented @tamannaahspeaks a very happy birthday from team #SarileruNeekevvaru ❤

Superstar @urstrulyMahesh @AnilRavipudi @vijayashanthi_m @iamRashmika @ThisIsDSP @RathnaveluDop @AKentsOfficial @GMBents @SVC_official pic.twitter.com/PQ3xZueVJs

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) December 21, 2019