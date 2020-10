మహేశ్ బాబు సర్కారు వారి పాటలు మొదలు

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ దర్శకుడు పరశురామ్ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు నటిస్తున్న సినిమా ’ సర్కారు వారి పాట‘.ఈ సినిమాకు ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ ప్రారంభించినట్టు తమన్ తెలిపారు. ఇప్పటికే కొన్ని ట్యూన్లు తమన్ అందించారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ కంపోజింగ్స్ జరిగాయని, మహేశ్ కు మంచి పాటలు అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నానని, సినిమాలో అద్భుతమైన సన్నివేశాలు సృష్టించిన దర్శకుడు పరశురామ్ కు, సినిమాను నిర్మిస్తున్న నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నట్టు తమన్ పేర్కొన్నారు. భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కుతున్న ’సర్కారు వారి పాట‘పై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

We have recently had a lovely Compositions time for #SarkaruVaariPaata thanks to darling @ParasuramPetla for making lovely situations to compose for our #superstar @urstrulyMahesh gaaru 🤍.

Thanks to team @MythriOfficial @GMBents @14ReelsPlus for the love & care ♥️

Godbless 💿 pic.twitter.com/u6pS2r6PQf

— thaman S (@MusicThaman) October 29, 2020