Sunday, September 21, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

42శాతం రిజర్వేషన్లతోనే స్థానిక సమరం

4
- Advertisement -
- Advertisement -

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: ప్రభుత్వ పరం గా బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చే స్తూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలని ప్రభు త్వం నిర్ణయించించింది. సెప్టెంబర్ నెలాఖరులోపు స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికలు నిర్వహించాల ని హైకోర్టు అదేశించిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నిర్ణయం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అయి తే స్థానిక ఎన్నికలు కోర్టు విధించిన గడువులో గా నిర్వహించడం సాధ్యం కాదని, ఇదే విషయాన్ని హైకోర్టుకు నివేదించాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన శనివారం సాయంత్రం క మాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో నిర్ణయించినట్టు తెలిసిం ది. బీసీ రిజర్వేషన్లు పెంచుతూ శాసనసభ ఆ మోదించిన బిల్లు, అలాగే రిజర్వేషన్లను 50 శా తానికి పరిమితం చేస్తూ గత బీఆర్‌ఎస్ ప్రభు త్వం చేసిన చట్టాన్ని సవరణ చేస్తూ మరో బిల్లు గవర్నర్ వద్ద పెండింగ్‌లో ఉండటం, అలాగే బీసీలకు విద్యా, ఉద్యోగాలలో 42 శాతం రిజరేష్వన్లు కల్పిస్తూ

శాసనసభ ఆమోదించిన మరో బిల్లు రాష్ట్రపతి వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్న కారణంగా వీటితో ముడిపడి ఉన్న స్థానిక ఎన్నికలను ఇప్పుట్లో నిర్వహించడం సాంకేతికంగా సాధ్యం కాదని హైకోర్టుకు తెలియజేయాలని సీఎం అధ్యక్షతన జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో న్యాయ నిపుణులు సూచించినట్టు అధికార వర్గాల సమాచారం. ఈ మేరకు ఇదే విషయాన్ని వెంటనే హైకోర్టుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున తెలియజేయాలని, సంబంధిత అధికారులను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించినట్టు ఈ వర్గాల సమాచారం. అలాగే గవర్నర్ తనకు పంపిన బిల్లుపై మూడు నెలలలో నిర్ణయం తీసుకోవడం కానీ, తిప్పిపంపడం కానీ చేయాలని ఈ అంశంపై గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు పై కోర్టులో సవాల్ చేయాలని నిర్ణయించినట్టు తెలిసింది. హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే అంశం పై కూడా సమావేశంలో చర్చించినట్టు తెలిసింది. ఈ సమావేశంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి, శ్రీధర్‌బాబు, కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు, పొన్నం ప్రభాకర్, సీతక్క, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్ గౌడ్‌తో పాటు న్యాయ నిపుణులు పాల్గొన్నారు.

Also Read: ఆస్ట్రేలియా మహిళలదే సిరీస్

- Advertisement -
Previous article
అధికారం అందుకోవడానికి రోడ్‌మ్యాప్ సిద్ధం
Next article
రాష్ట్ర చరిత్రలో నిత్యజ్యోతి

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

టెకీలపై ట్రంప్ పిడుగు

నేటి నుంచి బతుకమ్మ

అధికారం అందుకోవడానికి రోడ్‌మ్యాప్ సిద్ధం

మహిళాశక్తికి వందనం

జన్‌జీని విస్మరిస్తే ఉద్యమాలు తప్పవు

వైద్యం వికటించి బాలిక మృతి

ఐరోపా విమానాశ్రయాలపై సైబర్ దాడి

భారత్ యుద్ధానికి దిగితే పాక్‌కు అండగా సౌదీ పోరాటం: ఖవాజ్ ఆసిఫ్

ఢిల్లీలో వందకు పైగా స్కూళ్లకు బాంబు బెదిరింపులు

వార ఫలాలు (21-09-2025 నుండి 27-09-2025 వరకు)

ఆస్ట్రేలియా మహిళలదే సిరీస్

అదిరిపోయే మాస్ సాంగ్ చిత్రీకరణ..

నవంబర్ 14న ‘శివ’ రీ-రిలీజ్..

టైటిల్ పోరుకు సాత్విక్ జోడీ

బలహీన ప్రధాని నిర్వాకంతోనే వీసా పిడుగుపాటు: ఖర్గే

మోహన్ లాల్‌కు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు

23 న మేడారంకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి

మంధాన శతకం వృథా.. ఆస్ట్రేలియాపై పోరాడి ఓడిన భారత్

స్టేషన్ ఘన్‌పూర్‌లో తట్టెడు మట్టి ఎందుకు తీయలేదు?: తాటికొండ రాజయ్య

రెండో కాన్పులోనూ ఆడపిల్లే.. తల్లిదండ్రులతో కలిసి భార్యను గెంటేసిన భర్త

కల్వకుర్తిలో కలకలం రేపుతున్న న్యూడ్ వీడియోల బాగోతం

అనుమానమే పెనుభూతమై భార్యను హతమార్చిన భర్త

రాజకీయాల్లో స్పేస్ ఇవ్వరు.. తొక్కుకుంటూ వెళ్లాల్సిందే: కల్వకుంట్ల కవిత

12 నెలల పసికందును నేలకేసి కొట్టిన తండ్రి

రాష్ట్రంలో 9 గుర్తింపులేని రాజకీయ పార్టీలు రద్దు

కడ్తాల్ చెంచు రైతులకు న్యాయం చేయండి: మంత్రి సీతక్క

ప్రజల ఐక్యతకు బతుకమ్మ పండుగ నిదర్శనం: సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

వీసా ఛార్జీల పెంపుదల తెలంగాణకు తీవ్ర నష్టం: మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

జార్ఖండ్ బాటలో అన్ని ప్రభుత్వాలు నడవాలి: స్థితప్రజ్ఞ

పటాన్‌చెరులో భారీగా గంజాయి పట్టివేత

ఆస్ట్రేలియాపై స్మృతి మంధాన విధ్వంసం.. తొలి భారత మహిళా క్రికెటర్ గా రికార్డు

రాష్ట్ర ప్రజలకు కెసిఆర్ బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు

బొల్లారం రైల్వే స్టేషన్‌ వద్ద విషాదం.. రైలు ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు మృతి

వాహన కొనుగోలుదారులపై భారం మోపడం దారుణం: కెటిఆర్

స్టార్ హీరోల రికార్డులు బద్దలు.. ఏకంగా ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన హీరోయిన్

జిఎస్టి తగ్గింపుతో ముందే దసరా, దీపావళి : చంద్రబాబు

అందంతో పిచ్చెక్కిస్తున్న హంసా నందిని

ప్రభుత్వం రాసిన లేఖ సిబిఐ ముందుంది: రామచందర్

మహిళలు వడ్డీ వ్యాపారుల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు: భట్టి

బీబీ నగర్ లో భర్త ఆత్మహత్య… చెరువులో దూకి భార్య ఆత్మహత్యాయత్నం

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.