సర్పంచ్ అంటే గ్రామానికి సిఎంతో సమానం: కొప్పుల

పెద్దపల్లి: సర్పంచ్ అంటే గ్రామానికి సిఎంతో సమానమని మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ తెలిపారు. దంపల్లిలో జిల్లా పంచాయతీ రాజ్ సమ్మేళనంలో కొప్పుల మాట్లాడారు. గాంధీజీ చెప్పినట్లు పల్లెలు దేశానికి పట్టుకొమ్మలు అని, గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం సిఎం కెసిఆర్ పల్లె ప్రగతిని ప్రవేశపెట్టారని పొగిడారు. దేశం మొత్తం తెలంగాణ వైపు చూస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఆరేళ్లలో జరిగిన అభివృద్ధి మునుపెన్నడూ జరుగలేదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్, జడ్‌పి చైర్మన్ పుట్టమధు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

Sarpanch is equal to Chief Minister of Village, Gandhiji said that the villages are a staple of the country and that CM KCR has introduced village