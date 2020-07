ఫస్ట్ ఇండియన్ మూవీగా ‘సరైనోడు’ రికార్డు..

హైదరాబాద్: స్టైలీష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ నటించిన సినిమా ‘సరైనోడు’ సరికొత్త రికార్డు సాధించింది. మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సినిమా బన్నీని మాస్ ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేసింది. ఈ మూవీలోని ఫైట్స్, పాటలు, సెంటిమెంట్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ కలెక్షన్లను రాబట్టింది. అయితే, ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులనే కాదు.. ఉత్తరాది ప్రేక్షకులను కూడా బాగా ఆకట్టుకుంది. హిందీలోకి డబ్బైన ఈ సినిమా యూట్యూబ్‌లో సంచనాలు సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా యూట్యూబ్‌లో ఏకంగా 300 మిలియన్స్ వ్యూస్ దక్కించుకుంది. దీంతో ఇప్పటివరకు అత్యధిక వ్యూస్‌ సాధించిన తొలి డబ్బింగ్ సినిమాగా చరిత్ర సృషించింది. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ ఫిల్మ్ అనలిష్ట్ కోమల్ నేతా ట్విట్టర్ ద్వారా తెలిపాడు. అల్లు అర్జున్ సినిమా ‘సరైనోడు’ హిందీ వెర్షన్ 300 మిలియన్స్ వ్యూస్ దక్కించుకున్న మొదటి ఇండియన్ ఫిల్మ్‌గా నిలిచిందని పేర్కోన్నాడు.

Stylish Star @alluarjun film #Sarrainodu (Hindi dubbed version) becomes the FIRST INDIAN FILM to reach 300 Million+ views on @youtubeindia#AlluArjun#300MViewsForSarrainoduHindi pic.twitter.com/v6TaqWns5m

— Komal Nahta (@KomalNahta) July 15, 2020