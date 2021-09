న్యూయార్క్ : అమెరికా లో 9/11 దాడుల్లోని హైజాకర్లకు సౌదీ అరేబియా పాలకులకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని చెప్పే ఒక దర్యాప్తు నివేదికను ఎఫ్‌బిఐ నేడు విడుదల చేసింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్ వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ స్థూపం వద్దకు వచ్చిన కొన్ని గంటల్లోనే ఎఫబిఐ దీన్ని విడుదల చేసింది. కొన్నేళ్ల నుంచి ఉన్న పత్రాలను బహిర్గతం చేయాలని గత వారం అధ్యక్షుడు నిర్ణయించాక తొలిసారి దీన్ని విడుదల చేశారు. ఉగ్రదాడుల్లో మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులు కొన్నేళ్ల నుంచి సౌదీ పాత్రపై దర్యాప్తు చేయాలని కోరుతున్నారు. అంతేకాదు బాధితులు, బంధువులు ఈ సారి బైడెన్‌పై తీవ్రమైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు. కీలక పత్రాలను విడుదల చేయకపోతే ట్విన్ టవర్స్ స్మారకమైన గ్రౌండ్ జీరో వద్ద కార్యక్రమానికి హాజరు కాకూడదని డిమాండ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే ఆరు నెలల్లో కీలక పత్రాలను బహిర్గతం చేయాలని జస్టిస్ డిపార్టుమెంట్‌కు, బైడెన్ సూచించారు. ఆయన ట్విన్ టవర్స్‌కు వచ్చిన గంటల్లోనే తొలి పత్రాలు విడుదలయ్యాయి.

లాస్ ఏంజెల్స్ సౌదీ దౌత్య కార్యాలయంలో పనిచేసిన వ్యక్తి హైజాకర్లకు రవాణాలో సాయం చేసిన ఇద్దరితో సంబంధాలు ఉన్నట్టు తేలింది. 2001 దాడుల విచారణలో పాల్గొన్న వారిలో కొందరు అధికారులు సౌదీ పాత్రపై కూడా దర్యాప్తు చేశారు. కానీ ఇప్పటివరకు విడుదల చేసిన పత్రాల్లో కొత్తగా సౌదీకి వ్యతిరేకంగా ఎటువంటి ఆధారాలు చూపించలేదు. సౌదీ ప్రభుత్వం నుంచి సాయం పొందిన చారిటబుల్ ట్రస్ట్‌లతో సంబంధం ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా అమెరికాలో అడుగుపెట్టిన నావాఫ్ అల్ హజీమ్ , ఖలీద్ అల్ మిహిదర్ లకు ఒమర్ అల్ బయుమీ అనే వ్యక్తి సాయం చేశాడు. హలాల్ రెస్టారెంట్‌లో వీరితో భేటీ అయ్యాడు. హైజాకర్లు శాన్‌డియాగోలో ఒక అపార్టుమెంట్ తీసుకోవడానికి ఒమర్ సాయం చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో సౌదీ ప్రభుత్వ పాత్రపై అనుమానాలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో అనేక దర్యాప్తులు నిర్వహించారు. మరోపక్క సౌదీ అరేబియా కూడా దాడుల్లో తన పాత్రను ఖండిస్తూ వస్తోంది.

