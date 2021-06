ఈనెల 24న ఆర్‌ఐఎల్ ఎజిఎంపైనే అందరి దృష్టి

సమావేశంలో వ్యాపార భవిష్యత్ కార్యాచరణ

వివిధ ఉత్పత్తుల వివరాలను వెల్లడించనున్న ముకేశ్ అంబానీ

న్యూఢిల్లీ : రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డులో సౌదీ ఆరామ్‌కో చైర్మన్ యాసిర్ అల్‌రుమయ్యన్ చేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరు సంస్థల మధ్య 15 బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందంలో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చని తెలుస్తోంది. జూన్ 24న రిలయన్స్ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం(ఎజిఎం)లో దీనిపై ప్రకటన వెలువడే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు. బ్రోకరేజ్ సంస్థ హెచ్‌ఎస్‌బిసి గ్లోబల్ రీసెర్చ్ నివేదిక ప్రకారం, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎజిఎం కోసం అంతా ఆతృతగా వేచిచూస్తున్నారని, ఈ సమావేశంలో 42 దేశాల్లోని 468 పట్టణాల నుంచి 3 వేల వాటాదారులు భౌతికంగా, 3 లక్షల మంది వర్చువల్ విధానంలో పాల్గొననున్నారు. ఎజిఎం సమావేశంపై ఎన్నో అంచనాలు ఉన్నాయి. గతేడాదిలో రిలయన్స్‌కు చెందిన డిజిటల్, రిటైల్ బిజినెస్‌లలో కొత్త ఇన్వెస్టర్లు పెట్టుబడులు పెద్దమొత్తంలో పెట్టారు.

వారిలో ప్రపంచ దిగ్గజాలైన గూగుల్, ఫేస్‌బుక్, మైక్రోసాఫ్ట్, క్వాల్కామ్ వంటి సంస్థలు ఉన్నాయి. ఎజిఎంలో రిలయన్స్ తన భవిష్యత్ కార్యాచరణ, కొత్త ఉత్పత్తుల గురించి ప్రకటన చేయనుంది. ఇంకా గూగుల్ భాగస్వామ్యంతో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్, దాని ధర, వివరాలను వెల్లడించనుంది. అదే సమయంలో సౌదీ ఆరామ్కో డీల్‌పై కూడా అప్‌డేట్ ఉండొచ్చని, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ బోర్డులోకి సౌదీ ఆరామ్కో చైర్మన్‌ను తీసుకునే అవకాశముందనే ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయని నివేదిక పేర్కొంది. అయితే ఆర్‌ఐఎల్, సౌదీ ఆరామ్కో రెండు సంస్థలను ఇమెయిల్ ద్వారా వివరణ కోరగా, ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఆయిల్ టు కెమికల్స్(ఒ2సి) వ్యాపారంలో 20 శాతం వాటాను విక్రయించేందుకు గాను 2019 ఆగస్టులో బిలియనీర్ ముకేశ్ అంబానీ ప్రకటన చేశారు.

ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు ఎగుమతి సంస్థ ఆరామ్కోకు రిలయన్స్ తనకు చెందిన గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్ వద్ద ఉన్న రెండు ఆయిల్ రిఫైనరీ సంస్థల్లో వాటాలను విక్రయించాలని భావించింది. దీనికి సంబంధించిన ఒప్పందం 2020 మార్చి నాటికి పూర్తి అయినప్పటికీ ఆలస్యానికి కారణాలు తెలియరావడం లేదు. ఈ సంవత్సరం(2021)లో పునరుద్ధరణ చర్చలు జరగ్గా, తొలుత కొంత వాటాలకు ఆరామ్కో చెల్లిస్తే, ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో దశల వారీగా చెల్లింపు చేయాలనే దిశగా నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా సెక్యూరిటీస్ ఇచ్చిన వేరే నివేదిక ప్రకారం, ఎజిఎం సమావేశంలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ ముకేశ్ అంబానీ కీలక వ్యాపార విభాగాల భవిష్యత్ కార్యాచరణపై మరింత సమాదారం వెల్లడించే అవకాశముంది.

Saudi aramco consultant may well be on reliance board