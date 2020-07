కరోనా విజేతలు ప్లాస్మా దానం చేయాలి : చిరంజీవి

హైదరాబాద్ : కరోనా బారిన పడి కోలుకొని విజేతలుగా నిలిచిన వారు వైరస్ సోకి బాధపడుతున్న వారికి ప్లాస్మా దానం చేయాలని మెగాస్టార్ చిరంజీవి పిలుపునిచ్చారు. కరోనా విజృంభించిన నాటి నుంచి చిరంజీవి ప్రజల్లో చైతన్యం తెస్తున్నారు. ప్లాస్మా దానం చేసి తమ మానవత్వం చాటు కోవాలని ఆయన సూచించారు. ప్లాస్మా దానం చేయడం వల్ల ఎటువంటి హాని జరగదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కరోనా వారియర్స్ సేవియర్స్ గా మారాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరోనా రోగులకు ప్లాస్మా దానం చేయడం కన్న గొప్ప మానవత్వం లేదని ఆయన వెల్లడించారు. కరోనా నుంచి కోలుకున్న వారు ప్లాస్మా దానం చేయాలని సైబరాబాద్ సిపి సజ్జనార్ పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీనిని చిరంజీవి రీపోస్టు చేస్తూ పైవిధంగా స్పందించారు. అత్యవసర పనులు ఉంటేనే రోడ్ల మీదకు రావాలని, రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు విధిగా మాస్కులు ధరించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు.

Humbly appeal to all RECOVERED Covid-19 patients to come forward & DONATE PLASMA to SAVE LIVES. There can be no greater humanitarian gesture in these times of unprecedented crisis. Covid-19 Warriors, Be Saviors Now! https://t.co/InPwNsoZ3q@TelanganaDGP @TelanganaCOPs https://t.co/090pxOvVcw

