హైద‌రాబాద్‌: కరోనా వైరస్(కోవిడ్-19)పై పోరాటంలో తనవంతు సాయంగా రాష్ట్ర‌ప‌తి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ భార్య స‌వితా కోవింద్ మాస్క్‌లు కుట్టారు. ఏప్రిల్ 22(నిన్న), ఢిల్లీలో ప్రెసిడెంట్ ఎస్టేట్‌లోని శ‌క్తి హాత్‌లో ముఖానికి ధ‌రించే మాస్కు‌ల‌ను ఆమె కుట్టారు. ఢిల్లీ అర్బన్ షెల్టర్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్ బోర్డులోని పలు ఆశ్రయ గృహాలలో ఈ మాస్కులను పంపిణీ చేయ‌నున్నారు. స‌వితా కోవింద్ తన ముఖానికి ఎరుపు రంగ మాస్క్‌ను ధ‌రించిన ఎంతో శ్రద్ధగా కుట్టుమిష‌న్‌పై మాస్క్‌లు కుడుతున్న ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ”ఢిల్లీలోని పలు ఆశ్రయ గృహాలలో ముఖానికి ధ‌రించే మాస్కు‌ల‌ను పంపిణీ చేసేందుకు మాస్క్‌లు కుడుతున్న మన ప్రథమ మహిళ శ్రీమతి సవితా కోవింద్. మీకు ధన్యవాదాలు అమ్మ” అని క్యాప్షన్ తో కర్నాటక బిజెపి ట్వీట్టర్ అకౌంట్ ఈ వైరల్ ఫోటోను షేర్ చేసింది.

Here is Our First Lady, Smt Savita Kovind stitching Face Masks to be distributed at numerous Shelter Homes in New Delhi.

Thank You Amma for leading by example 🙏#IndiaFightsCorona #CoverYourFaceStaySafe pic.twitter.com/5bMikPXuuP

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) April 23, 2020