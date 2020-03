మరో బ్యాంకు పతనం

ఘరానా పెద్ద మనుషులు బ్యాంకులను తెలివిగా కొల్లగొట్టడం, అవి కుప్పకూలడం కొత్త కాదు. ఈ దోపిడీ పబ్లిక్, ప్రైవేట్ రంగాలు రెండింటిలోని బ్యాంకులనూ కబళిస్తున్నది. యెస్ బ్యాంకుకు పట్టిన దుర్గతి ఇందుకు తాజా నిదర్శనం. కొత్త శతాబ్దిలో రాణా కపూర్, అశోక్ కపూర్ అనే ఇద్దరు బ్యాంకింగ్ వృత్తి నిపుణులు పెట్టిన యెస్ బ్యాంకు దేశంలోని పెద్ద బ్యాంకులలో ఒకటిగా విశేషంగా ఆకర్షించింది. సంప్రదాయాలకు విరుద్ధం గా సాహసంతో రుణాలిచ్చి ఎదుగుతూ వచ్చిన ఈ బ్యాంకు గత కొంత కాలం గా నష్టాల ఊబిలో కూరుకుపోయి మొన్న గురువారం అర్ధరాత్రి రిజర్వు బ్యాంకు ఆంక్షల కిందకి జారిపోయింది. తిరిగిరాని రుణాలు దాదాపు 10 శాతానికి చేరుకోడంతో, బ్యాంకును ముందుకు నడిపించడానికి అవసరమైన 2 బిలియన్ డాలర్ల అదనపు పెట్టుబడిని సమీకరించడంలో కొత్త యాజ మాన్యం విఫలం కావడంతో రిజర్వు బ్యాంకు జోక్యం చేసుకోవలసి వచ్చింది.

ఖాతాదారుల నగదు ఉపసంహరణపై రూ. 50,000 గరిష్ఠ పరిమితి విరుచు కుపడింది. నెల రోజుల పాటు ఈ మారటోరియం అమల్లో ఉండేలా రిజర్వు బ్యాంకు ఆదేశా లు జారీ చేసింది. ఈ లోగా యెస్ బ్యాంకుకు మళ్లీ స్వస్థత చేకూర్చడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టేట్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియాను రంగంలోకి దింపింది. రూ. 2,450 కోట్లు పెట్టి 49 శాతం మేరకు యెస్ బ్యాంకు షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఎస్‌బిఐ సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేసింది. రిజర్వు బ్యాంకు, ఎస్‌బిఐ కలుగజేసుకున్నాయి కాబట్టి యెస్ బ్యాంకు విషయంలో ఆందోళ న అవసరం లేదని డిపాజిటర్ల సొమ్ముకు తనది పూచీ అని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ నమ్మబలికారు. ఇంతకు ముందు నష్టాల్లో కూరుకుపోయిన మరో ప్రైవేటు బ్యాంకు ఐడిబిఐని ఆదుకోడానికి రూ. 21,624 కోట్ల ఎల్‌ఐసి నిధులను వినియోగించిన సంగతి తెలిసిందే. అయినా అది కోలుకున్న జాడలు కనిపించడం లేదు.

దాని మొండి బకాయిలు వసూలయ్యే అవకాశాలు లేవు. నాడు ఎల్‌ఐసిగాని, ఇప్పుడు ఎస్‌బిఐగాని నిఖార్సయిన బ్యాంకింగ్ నియమాల కొలబద్దతో కొలిచి సంతృప్తి చెంది ఈ బ్యాంకులను ఆదుకోడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చాయని అనుకోలేము. తన అసమర్థ నిర్వాకాల కారణంగా బ్యాంకింగ్ రంగం ధ్వంసం అయిపోతున్నదనే అపఖ్యాతిని తొలగించుకోడానికి ప్రధాని మోడీ ప్రభుత్వం అప్పుడు ఎల్‌ఐసిని ఇప్పుడు ఎస్‌బిఐని రంగంలోకి దింపి వాటి వద్ద గల ప్రజాధనంతో శవప్రాయమైన ఈ ప్రైవేటు బ్యాంకులకు తిరిగి ఊపిరి ఊదే ప్రయత్నం చేసిందని స్పష్టపడుతున్నది. యెస్ బ్యాంక్‌కు రావలసిన రుణ బకాయిల కిమ్మత్తు 2014లో రూ.55,633 కోట్లుండగా, 2019 నాటికి అది రూ. 2,41,499 కోట్లకు పెరిగి పోయింది. నియమ నిబంధనలకు తిలోదకాలిచ్చి ఇష్టా విలాసంగా రుణాలు మంజూరు చేస్తున్న దశలో బ్యాంకును కట్టడి చేయకుండా చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకున్న రీతిలో ఇప్పుడు క్రమ శిక్షణ చర్యలు తీసుకోడం అర్థరహితం.

కరోనా వైరస్ సృష్టించిన ఆర్థిక సంక్షోభానికి యెస్ బ్యాంకు దివాలా తోడు కావడంతో శుక్రవారం నాడు స్టాక్ మార్కెట్ మరో భారీ పతనాన్ని చవిచూసింది. రూ. 3.28 లక్షల కోట్ల మదుపుదార్ల సొమ్ము ఆవిరయిపోయింది. యెస్ బ్యాంకు షేర్ విలువ 85 శాతం పడిపోయింది. బ్యాంకును భారీగా దోచుకున్న ఖాతాదారుల్లో దివాలా తీసిన అనిల్ అంబానీ రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్స్, రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ డిహెచ్‌ఎఫ్‌ఎల్, జెట్ ఎయిర్ వేస్, కేఫ్ కాఫీ డే ఉన్నాయి. సరైన హామీలు, పూచీలు ఇవ్వలేని వారికి కూడా అధిక వడ్డీ రేట్ల ఆశతో భారీ రుణాలివ్వడం వంటి తప్పుడు పద్ధతులకు ప్రమోటర్లు పాల్పడడమే యెస్ బ్యాంకు దీన స్థితికి కారణమని బోధపడుతున్నది. ఎటువంటి చర్యలనైనా తీసుకునే అధికారం ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆర్‌బిఐ ఇటువంటి ధోరణులను అరికట్టకుండా చూసీచూడనట్టు వదిలివేయడమే దేశంలోని బ్యాంకింగ్ రంగ సంక్షోభానికి మూల కారణం. బ్యాంకులను నమ్ముకొని తమ పొదుపు సొమ్మును దాచుకుం టున్న ఖాతాదార్లు దీని వల్ల అమితంగా దెబ్బ తింటున్నా రు.

దేశంలో వాణిజ్య పారిశ్రామిక రంగాల పరిస్థితే ఆరోగ్య వంతంగా లేదు. బ్యాంకులిచ్చే భారీ రుణాలను పెట్టుబడిగా పెట్టి దివాలా తీస్తున్న సంస్థలు డిపాజిటర్ల పాలిట మహమ్మారులుగా రుజువు చేసుకుంటు న్నాయి. కరెంట్ షాక్ తగిలిన వ్యక్తిని కాపాడబోయిన వారు కూడా దానికి గురయి దుర్మరణం పాలయినట్టు నష్ట జాతక బ్యాంకులను ఆదుకునే క్రమం మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థనే బలి తీసుకుంటున్నది. పాలకులు ఇప్పటికైనా మేలుకొని ఈ ఘరానా బ్యాంకు దోపిడీల పరంపరకు శాశ్వతంగా తెర దించవలసిన అవసరం ఉంది.

