ఆలస్యానికి బ్యాంకులు బాధ్యత వహించవు

ఎబిజి షిప్‌యార్డ్‌పై దర్యాప్తుపై ఎస్‌బిఐ స్పష్టీకరణ

న్యూఢిల్లీ : ఎబిజి షిప్‌యార్డ్‌పై సిబిఐ(కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ) ఎఫ్‌ఐఆర్ దాఖలు ఆలస్యానికి బ్యాంకులు బాధ్యత వహించబోవని ఎస్‌బిఐ స్పష్టం చేసింది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నేతృత్వంలో బ్యాంకుల కన్సార్టియం కష్టాల్లో ఉన్న షిప్‌బిల్డర్‌కు రుణాలను పెంచింది. దీంతో 2013 నవంబర్‌లో ఇది నిరర్థక ఆస్తి(ఎన్‌పిఎ)గా మారగా, ఆ తర్వాత 2014లో సిడిఆర్ (కార్పొరేట్ డెబిట్ రిస్ట్రక్చరింగ్) కింద ఈ రుణాన్ని పునరుద్ధరించారు. అయితే షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ క్షీణతను ఎదుర్కొంటోంది, కంపెనీ కార్యకలాపాల పునరుద్ధరణకు అవకాశం లేదని ఎస్‌బిఐ (స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) వెల్లడించింది. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ కన్సార్టియానికి నేతృత్వం వహించిన తర్వాత ఐడిబిఐ సెకండ్ లీడ్ తీసుకుందని, అయితే ఎస్‌బిఐ అతిపెద్ద ప్రభుత్వరంగ బ్యాంక్ కావడంతో సిబిఐలో కేసులు ప్రధాన్యత ఇచ్చారని బ్యాంక్ ప్రతినిధి తెలిపారు. 2019లో సిబిఐ మొదటి ఫిర్యాదు దాఖలు చేసింది. సిబిఐ, బ్యాంకుల మధ్య సమాచార మార్పిడి ఉండనుందని ఆయన అన్నారు.

SBI says no delay in filing of case on abg shipyard fraud