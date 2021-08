న్యూఢిల్లీ : నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ (ఎన్‌డిఎ) లో మహిళల ప్రవేశానికి సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు చారిత్రక తీర్పు వెలువరించింది. వచ్చే నెలలో జరగనున్న ఎన్‌డిఎ పరీక్షకు మహిళలను అనుమతించాలంటూ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం మధ్యంతర ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఆర్మీ నిర్ణయాలు మహిళలపై వివక్ష చూపించేలా ఉన్నాయని కోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇకనైనా ఇలాంటి మైండ్‌సెట్‌ను మార్చు కోవాలని సూచించింది. సెప్టెంబర్ 5 న ఎన్‌డిఎ పరీక్ష జరగనున్నంది. అయితే ఈ పరీక్షకు మహిళా అభ్యర్థులను అనుమతించక పోవడంపై సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది.

దీనిపై బుధవారం విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం సైన్యం విధానాలపై అసహనం వ్యక్తం చేసింది. దీనికి ఆర్మీ స్పందిస్తూ విధాన నిర్ణయం ప్రకారమే మహిళలను అనుమతించడం లేదని తెలిపింది. లింగ వివక్ష ఆధారంగా మీ విధాన నిర్ణయం ఉందని, నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్, లాంటి వాటిల్లో మహిళలను అనుమతిస్తుంటే మీరెందుకు అనుమతించట్లేదని ప్రశ్నించింది. ఎన్‌డిఎ పరీక్షకు మహిళలు హాజరయ్యేందుకు మేం అనుమతిస్తున్నామని, తుది తీర్పుకు లోబడి ప్రవేశాలు జరగాలని కోర్టు స్పష్టం చేసింది.

Supreme Court allows women to appear for NDA exam