ఢిల్లీ హైకోర్టు నిర్ణయంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం

న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధానిలో హింసాత్మక ఘర్షణలకు దారితీసిన విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణను నాలుగు వారాల పాటు వాయిదా వేయడంపై ఢిల్లీ హైకోర్టును సుప్రీంకోర్టు తప్పుపట్టింది. విచారణ తేదీని వచ్చే శుక్రవారానికి మార్చాలని, విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు చేసిన బిజెపి నాయకులపై ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ల విచారణపై త్వరితంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్‌ఎ బాబ్డే ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆదేశించారు.

ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన సామాజిక కార్యకర్త హర్ష్ మందర్, 10 మంది అల్లర్ల బాధితుల తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది కొలిన్ గొన్సాల్వేజ్ బుధవారం తన వాదన వినిపిస్తూ బిజెపి నాయకులు కపిల్ మిశ్రా, కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ తదితరులపై ఢిల్లీ పోలీసులు వెంటనే ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేసేలా ఆదేశాలు జారీచేయాలని సుప్రీంకోర్టును కోరారు. ఈ నాయకులు కేవలం విద్వేషపూరితమైన ప్రసంగాలు మాత్రమే చేయలేదని, మూకలను భారీగా సమీకరించి హత్యాయత్నానికి పాల్పడేలా వారి చర్యలు ఉన్నాయని ఆయన వాదించారు.

వారి ప్రకటన తర్వాతే ఇతర నాయకులు హింసాకాండకు దిగారని ఆయన ఆరోపించారు. డిసిపిని పక్కన పెట్టుకుని కపిల్ మిశ్రా నిరసనకారులు రోడ్డును ఖాళీ చేయాలని గడువు విధించారని, అలా చేయకపోతే తానే రంగంలోకి దిగుతానని ఆయన హెచ్చరించారని న్యాయవాది చెప్పారు. ఆ తర్వాతే హింసాకాండ మొదలైందని ఆయన అన్నారు. కాగా, ఈ వాదనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున రెండవ సీనియర్ న్యాయాధికారి తుషార్ మెహతా విభేదించారు. విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలపై ఎప్పుడు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేయాలో నిర్ణయించుకునే అధికారం పోలీసులకే వదిలిపెట్టాలని ఆయన అన్నారు. బిజెపి నాయకుడు కపిల్ మిశ్రా ప్రసంగం వల్ల మతపరమైన ఘర్షణలు జరిగాయన్న వాదనతో ఆయన విభేదించారు.

