నిర్భయ హంతకుని రివ్యూ పిటిషన్ కొట్టివేత

న్యూఢిల్లీ: నిర్భయ హతాచార కేసులో మరణశిక్షను ఎదురుచూస్తున్న నలుగురు దోషులలో ఒకడైన అక్షయ్ ఠాకూర్ రివ్యూ పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు బుధవారం కొట్టివేసింది. 2012లో ఢిల్లీలో జరిగిన నిర్భయ హత్యాచార కేసులో దోషిగా అక్షయ్ కుమార్ సింగ్‌ను నిర్ధారించిన సుప్రీంకోర్టు గతంలోనే అతనితోసహా నలుగురికి ఉరిశిక్ష విధించింది. ఈ తీర్పును సమీక్షించాలని అర్థిస్తూ అక్షయ్ దాఖలు చేసిన రివ్యూ పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన ముగ్గురు న్యాయమూర్తుల ధర్మాసనం గతంలో ఇచ్చిన తీర్పును సమీక్షించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొంది. అక్షయ్ లేవనెత్తిన అంశాలు కొత్తవేమీ కావని, వీటిని గతంలోనే కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకుందని జస్టిస్ ఆర్ భానుమతి నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

కాగా, రాష్ట్రపతి వద్ద క్షమాభిక్ష పిటిషన్ దాఖలు చేయడానికి తమకు మూడు వారాల వ్యవధి కావాలని దోషి తరఫు న్యాయవాది ఎపి సింగ్ ధర్మాసనాన్ని కోరారు. అయితే క్షమాభిక్ష పిటిషన్ దాఖలు చేసేందుకు చట్ట ప్రకారం ఒక్క వారం వ్యవధి మాత్రమే లభిస్తుందని ఢిల్లీ ప్రభుత్వ తరఫు న్యాయవాది సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదించారు. దీనిపై ధర్మాసనం స్పందిస్తూ చట్ట ప్రకారం ఎంత వ్యవధి లభిస్తుందో ఆ వ్యవధిని ఉపయోగించుకుని క్షమాభిక్ష పిటిషన్ వేసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఇదిలా ఉండగా, దోషి అక్షయ్ రివ్యూ పిటిషన్‌ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేయడంపై నిర్భయ తల్లి ఆషా దేవి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయానికి చేరువలో ఇది మరో ముందడుగని ఆమె అభివర్ణించారు.

Supreme Court dismisses Akshays review petition, a three judge bench said there are no ground to review the 2017 verdict in Nirbhaya case