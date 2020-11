న్యూఢిల్లీ: మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ హత్య కేసులో యావజ్జీవ కారాగార శిక్షను అనుభవిస్తున్న ఎజి పేరరివాలన్‌కు వైద్య చికిత్స నిమిత్తం గతంలో మంజూరు చేసిన పెరోల్‌ను మరో వారం రోజుల పాటు సుప్రీంకోర్టు పొడిగించింది. నవంబర్ 23 నుంచి మరో వారం రోజుల పాటు పెరోల్‌ను పొడిగిస్తున్నామని జస్టిస్ ఎల్ నాగేశ్వరరావు, ఎస్ రవీంద్ర నేతృత్వంలోని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం శుక్రవారం పేర్కొంది. పేరరివాలన్‌కు పోలీసు ఎస్కార్ట్‌ను సమకూర్చాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు ఆదేశించింది. కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతున్న పేరరివాలన్‌కు శస్త్రచికిత్స చేయవలసి ఉన్నందున పెరోల్ కాలాన్ని 90 రోజుల పాటు పొడిగించాలని కోరుతూ దాఖలైన ఇంటర్‌లాక్యూటరీ దరఖాస్తుపై ధర్మాసనం ఉత్తర్వులు జారీచేస్తూ ఇదే చివరి పెరోల్ పొడిగింపని స్పష్టం చేసింది. డాక్టర్‌ను కలుసుకోవడానికి పేరరివాలన్‌కు పోలీసు ఎస్కార్ట్‌ను సమకూర్చవలసిందిగా తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని కోర్టు ఆదేశించింది.

SC further extends by one week parole of Rajiv