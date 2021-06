సుప్రీం ఉత్తర్వుతోనైనా ప్రభుత్వం పొరపాటు సరిదిద్దు కోవాలి : రాహుల్ వ్యాఖ్య

న్యూఢిల్లీ : కొవిడ్ మృతుల కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం చెల్లింపు విషయమై పొరపాటు సవరించుకోడానికి మోడీ ప్రభుత్వానికి సుప్రీం కోర్టు ఒక అవకాశం ఇచ్చిందని, ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తనకు తాను ఈ పొరపాటును సవరించుకోవాలని కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు. బుధవారం ఆయన మోడీ ప్రభుత్వ విధానాన్ని విమర్శిస్తూ పరిహారం చెల్లింపుపై సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని, దానివల్ల కొవిడ్ మృతుల కుటుంబాలకు కొంతవరకు ఊరట కలుగుతుందని రాహుల్‌పేర్కొన్నారు. సరైన దిశలో ముఖ్యమైన నిర్ణయం అవసరమని ఆయన అన్నారు. అంతకు ముందు సుప్రీం కోర్టు కొవిడ్ మృతుల కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం చెల్లించాల్సిందేనని తీర్పు వెలువరించిన సంగతి తెలిసిందే. విపత్తు చట్టం కింద నష్టఫరిహారం చెల్లించేలా సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వానికి సూచించింది.

