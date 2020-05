విమాన సర్వీసుల్లో మధ్యసీట్ల ఖాళీగా ఉంచాల్సిందే..

న్యూఢిల్లీ: ఎయిరిండియా ప్రత్యేక అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసుల్లో మధ్య సీట్లను ఖచ్చితంగా ఖాళీగా ఉంచాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు సోమవారం స్పష్టం చేసింది.

విదేశాలలో చిక్కుపడ్డ వారిని తీసుకువచ్చేందుకు వందేభారత్ మిషన్ పరిధిలో ఎయిరిండియా నాన్ షెడ్యూల్ విమానాలను నిర్వహిస్తోంది. ఈ విమానాలలో భౌతిక దూరం పాటించడం ముఖ్యమని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. అయితే వివిధ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని మధ్యసీట్ల భర్తీకి జూన్ నెల 6వ తేదీ వరకూ అనుమతిస్తున్నట్లు న్యాయస్థానం తెలిపింది. అయితే ఆ తరువాత అంతర్జాతీయ విమానాలలో మధ్య సీట్లను ఖాళీగానే ఉంచాలని, ఇంతకు ముందు బొంబాయి హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులను అమలు చేయాల్సిందేనని ధర్మాసనంపేర్కొంది. కరోనా వైరస్ ఉధృతి కట్టడికి విమానాల మధ్యసీట్లను ఖాళీగా ఉంచి ప్రయాణాలను నిర్వహించాల్సిందని బొంబాయి హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును కేంద్రం, ఎయిరిండియాలు సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేశాయి.

దీనిపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎస్‌ఎ బోబ్డే, న్యాయమూర్తులు ఎఎస్ బోపన, హరిషికేష్ రాయ్‌తో కూడిన ధర్మాసనం అత్యవసర ప్రాతిపదికన విచారణకు స్వీకరించింది. ఈ సందర్భంగా పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ప్రభుత్వం ఈ తీర్పును సవాలు చేయడంపై పరోక్షంగా సుప్రీంకోర్టు చురకలు పెట్టింది. సాధారణంగా ప్రభుత్వం పౌరుల ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకోవాలి కానీ వాణిజ్య విమానసంస్థల బాగోగుల గురించే పట్టించుకొంటోందని వ్యాఖ్యానించింది. రంజాన్ ఈద్ సెలవు దినం అయినప్పటికీ ఈ పిటిషన్‌పై విచారణను ధర్మాసనం అత్యవసర రీతిలో వీడియోకాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నిర్వహించింది. అన్ని విషయాలను పరిశీలించిమధ్య సీట్ల భర్తీతో విమానాల నిర్వహణకు వచ్చే నెల ఆరవ తేదీ వరకూ అనుమతిస్తున్నట్లు, తరువాత విషయాన్ని బొంబాయి హైకోర్టు తీర్పు మేరకు పాటించాల్సిందేనన్నారు.

వాణిజ్య పరంగా ఆలోచించడం బాగే కానీ వైరస్ నేపధ్యంలో భౌతిక దూరం పాటించడం తప్పనిసరి అని ఇది ఇంగిత జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయం అని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. కరోనా వైరస్ తీవ్రస్థాయి అంటువ్యాధి అయిన దశలో భుజం భుజం కలిపి ప్రయాణించడం ఎంత ప్రమాదకరమో ఆలోచించాలని ప్రభుత్వానికి తెలిపారు. బొంబాయి హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులతో అంతర్జాతీయ అత్యవసర విమాన సర్వీసు నిర్వహణలో ఇబ్బంది ఏర్పడిందని, తక్కువ సీట్ల భర్తీతో ఎక్కువ మంది ప్రయాణికుల రప్పింత కుదరదని కేంద్రం, ఎయిరిండియా తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా తెలిపారు.

తమ స్వదేశీ ప్రయాణం సంగతి ఏమిటనే ఆందోళన విదేశాలలో చిక్కుపడ్డ భారతీయులలో నెలకొందని సొలిసిటర్ జనరల్ విన్నవించుకున్నారు. పైగా కొన్ని కుటుంబాల వారిగా వచ్చేవారు ఉన్నందున వారంత కలిసి ప్రయాణించాల్సి ఉంటుందన్నారు. ప్రస్తుత నిబంధనతో తక్కువ మంది ప్రయాణాలకు వీలుంటుందని ఇదే ప్రభుత్వానికి ఆందోళన కల్గించే విషయం అని సొలిసిటర్ జనరల్ తెలిపారు. దూర ప్రాంతాలలో చిక్కుపడ్డ వారు అక్కడ సరైన ఆశ్రయం లేక, డబ్బులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ప్రయాణికుల సంఖ్య తగ్గడంతో ఎక్కువ మంది రాలేకపోతున్నారని వివరణ ఇచ్చారు.

SC said social distancing should be on all flights