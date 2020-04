న్యూఢిల్లీ : పిఎం కేర్స్ ఫండ్‌ను ఏర్పాటు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన వ్యాజ్యంపై సోమవారం సుప్రీం కోర్టు విచారణ చేపట్టనున్నది. కరోనా మహమ్మారి వంటి విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కోడానికి ప్రజల నుంచి విరాళాలు సేకరించడానికి వీలుగా ఈ ఫండ్‌ను కేంద్రం మార్చి 28 న ఏర్పాటు చేసింది. దీనికి ప్రధాని ఎక్స్‌అఫీషియో ఛైర్మన్‌గా వ్యవహరిస్తారు. రక్షణ, హోం, ఆర్థిక మంత్రులు ఎక్స్ అఫీషియో ట్రస్టీలుగా ఉంటారు.

ఈ ఫండ్ ఏర్పాటు రాజ్యాంగ బద్ధంగా జరగలేదని ఆరోపిస్తూ న్యాయవాది ఎంఎల్ శర్మ వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు. ఆర్టికల్ 287 ప్రకారం పార్లమెంటు కానీ, రాష్ట్ర శాసన సభ కానీ ఈ ఫండ్‌ను ఏర్పాటు చేయ లేదని పిటిషన్‌దారు ఆరోపించారు. అలాగే రాష్ట్రపతి కానీ, పార్లమెంట్ కానీ ఆమోదించలేదని ఈమేరకు ఆర్డినెన్సు కానీ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కానీ జారీ కాలేదని పేర్కొన్నారు. ఈ ఫండ్ కింద ఇంతవరకు వసూలైన విరాళాలను కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్‌ఆఫ్ ఇండియాకు బదిలీ చేయాలని కోరారు.

SC to hear PIL against setting up of PM CARES Fund