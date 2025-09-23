Tuesday, September 23, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలురాష్ట్ర వార్తలు

విద్యార్థినులకు ఏటా రూ.30 వేల స్కాలర్‌షిప్

1
- Advertisement -
- Advertisement -

బాలికల విద్య కోసం అజీమ్ ప్రేమ్‌జీ ఫౌండేషన్ అందిస్తోన్న స్కాలర్‌షిప్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి విద్యార్థినులు, తల్లిదండ్రులకు సూచించారు. తెలంగాణలో 15 వేల మంది విద్యార్థినులకు ఏడాదికి రూ.30 వేల స్కాలర్‌షిప్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పదవ తరగతి, ఇంటర్మీడియేట్ పూర్తి చేసి ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో డిగ్రీ, డిప్లొమా, ఇంజనీరింగ్, నర్సింగ్, మెడిసిన్ తదితర కోర్సుల్లో మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థినులు ఈ స్కాలర్‌షిప్‌కు అర్హులు అని పేర్కొన్నారు. 2 నుంచి 5 సంవత్సరాల వ్యవధి గల రెగ్యులర్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు పొందిన విద్యార్థినులు ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. అజీమ్ ప్రేమ్‌జీ ఫౌండేషన్ తెలంగాణ ఇంఛార్జ్ శ్రీనివాసరావు, ఉన్నత విద్యామండలి కార్యదర్శి శ్రీరాం వెంకటేష్‌తో కలిసి మంగళవారం చైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. అజీమ్ ప్రేమ్‌జీ ఫౌండేషన్ స్కాలర్‌షిప్‌కు ఎంపికైన 15 వేల మంది బాలికలకు వారి కోర్సు

పూర్తయ్యేంత వరకు ఏడాదికి రూ.30 వేలు స్కాలర్‌షిప్ అందించనున్నట్లు తెలిపారు. అజీమ్ ప్రేమ్‌జీ ఫౌండేషన్ తెలంగాణ ఇంఛార్జ్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, దేశంలో 18 రాష్ట్రాలతో పాటు ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో తమ ఫౌండేషన్ బాలికల విద్య కోసం స్కాలర్‌షిప్‌లు అందిస్తుందని తెలిపారు. బాలికలకు ఇచ్చే స్కాలర్‌షిప్‌ల కోసం రెండు విడతల్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మొదటి విడతలో అర్హులైన బాలికలు ఈ నెల 30వ తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. రెండో విడతలో జనవరి 10 నుంచి 31 వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తామని తెలిపారు. దరఖాస్తుకు ఎలాంటి ఫీజు లేదని తెలిపారు. అర్హులైన విద్యార్థినులు ఆన్‌లైన్‌లో https://azimpremjifoundation.org వెబ్‌సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు కేసుకోవాలని సూచించారు. అర్హులైన విద్యార్థినులకు రెండు విడతల్లో ఏడాదికి రూ.30 వేల స్కాలర్‌షిప్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలకు https://azimpremjifoundation.org వెబ్‌సైట్ లేదా 9849398942 ఫోన్ నెంబర్‌లో సంప్రదించాలని సూచించారు.

 

- Advertisement -
Previous article
చైనా వ్యూహాలపై భారత్‌కు టిబెట్ నేత హెచ్చరిక

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

చైనా వ్యూహాలపై భారత్‌కు టిబెట్ నేత హెచ్చరిక

మేడారం జాతరను జాతీయ పండుగగా గుర్తించాలి

కెసిఆర్ పోరాటం వల్లనే సమ్మక్క సారలమ్మ బ్యారేజీ సాధ్యమైంది

కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికను కొట్టేయండి.. హైకోర్టుకు స్మితా సబర్వాల్‌

గుగులోతు సౌమ్యను అభినందించిన సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

కృష్ణా జలాల్లో 70శాతం వాటా కావాలి

గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

చివరి అంకానికి ‘స్థానిక’ ఎన్నికలు

ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఎత్తు పెరిగితే దక్షిణ తెలంగాణ ఎడారే:ఎన్.రాంచందర్ రావు

30 ఏళ్లలో తొలిసారి.. జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్న కింగ్ ఖాన్..

‘తాల్ హెల్త్‌ఫెస్ట్ 2025’కు కెటిఆర్‌కు ఆహ్వానం

రేషన్ డీలర్ల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడటం దుర్మార్గం

కోల్‌కతాలో భారీ వర్షాలు.. ఐదుగురు మృతి

8 ఏళ్లుగా జీఎస్టీ పేరుతో పేదల రక్తం తాగారు: మంత్రి పొన్నం

‘గ్రూప్‌-1 తీర్పు’పై హైకోర్టులో మరో అప్పీల్ దాఖలు

ఒకే జిమ్‌లో రాజ్ నిడమోరుతో సమంత..

భారత్‌పై అఫ్రిది అక్కసు.. అక్కడ అంపైరింగ్ చేయాలంటూ..

బిజెపిలో చేరిన హీరో వరుణ్ సందేశ్ తల్లి

గుడ్‌న్యూస్ చెప్పిన బాలీవుడ్ కపుల్.. తల్లి కాబోతున్న కత్రినా..

వైద్య కళాశాలను పిపిపి విధానంలో నిర్మిస్తాం: సత్యకుమార్

ఫ్యాన్స్‌కి ‘మిరాయ్’ కానుక.. థియేటర్‌లో ఇక సందడే సందడి

అది ఫేక్ వీడియో.. నిజం తెలుసుకోకుండా ఎలా ప్రసారం చేస్తారు: అక్షయ్

ట్రైబ్యునల్ ముందు రాష్ట్ర వాదనలు స్వయంగా పరిశీలిస్తా: ఉత్తమ్

ఆసీస్‌-ఎతో రెండో మ్యాచ్.. శ్రేయస్ అయ్యర్ కీలక నిర్ణయం

స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. విద్యార్థులకు తప్పిన ప్రమాదం

చిరు-పవన్‌ల సినిమా.. ఆర్‌జివి ఆసక్తికర పోస్ట్

రైస్ మిల్లు గోడ కూలి తండ్రి, కూతురు మృతి

పారిపోదామని.. విమాన టైర్‌లో కూర్చున్నాడు.. చివరకి..

దసరా నాడు టైటిల్ ప్రకటన

ప్రేక్షకులను బాగా నవ్వించే సినిమా

‘ప్రాణం ఖరీదు’తో నటుడిగా ప్రాణం పోసుకొని..

గ్లోబల్ సిటీగా కోర్ అర్బన్

సింగరేణి కార్మికులు 34 శాతం బోనస్

వేగవంతంగా భూసేకరణ

నేడు మేడారానికి సిఎం రేవంత్ రెడ్డి

కాల్మొక్తా… ఒక్క బస్తా ఇప్పించండి

రూ.50 వేల కోట్ల భూమికి విముక్తి

కార్.. వార్

హైదరాబాద్ లో దంచి కొట్టిన వాన.. రోడ్లన్నీ నదులాయే

దక్కన్ సిమెంట్‌లో యుద్ధకాండ

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.