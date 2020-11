గణనీయంగా తగ్గిన.. సీజనల్ వ్యాధులు

2019తో పోల్చితే ఈ ఏడాది 75 శాతం కేసుల తగ్గుముఖం

సత్ఫలితాలను ఇస్తున్న కరోనా నియంత్రణ చర్యలు

వింటర్ సీజన్‌లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెల్త్ డైరెక్టర్ సూచన

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో సీజనల్ వ్యాధులు తగ్గుముఖం పట్టాయి. 2019తో పోల్చితే ఈ ఏడాది గణనీయంగా తగ్గాయి. కరోనా వైరస్ నియంత్రణలో భాగంగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతోనే సీజనల్ వ్యాధులు తగ్గాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. 2019 సంవత్సరంలో 3,50,795 డయేరియా కేసులు నమోదు కాగా, ఈ ఏడాది అక్టోబరు 23 వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేవలం 1,33,117 మాత్రమే తేలాయి. అదే విధంగా గతేడాది వైరల్ హిపటైటిస్‌తో 352 మంది బాధపడగా, ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు 145 కేసులు తేలాయి. మరోవైపు తీవ్రమైన, విషజ్వరాలతో 2019లో 3,67,109 కేసులు నమోదు కాగా, ప్రస్తుతం కేవలం 1,27,594 మంది మాత్రమే వచ్చినట్లు ఆరోగ్యశాఖ వెల్లడించింది. దీంతో పాటు దోమల వలన ప్రబలే మలేరియా 7663 నుంచి ఈ ఏడాది 1140 కేసులకు తగ్గగా, డెంగీ 2335 నుంచి 1717కి తగ్గినట్లు ఆరోగ్యశాఖ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

మరోవైపు చికెన్ గున్యా 259 నుంచి ఈ సంవత్సరం 182 తగ్గింది. ఐఎల్‌ఐ(ఇన్‌ప్లూజెంజా లైక్ ఇల్‌నెస్)తో గతేడాది 5,22,828 మంది బాధపడగా,ఈ ఏడాది అక్టోబరు వరకు కేవలం 2,08435 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఊపిరిత్తులకు సంబంధించిన న్యూమోనియా కేసులు 4093 నుంచి 1293 తగ్గాయి. అంతేగాక శీతాకాలంలో వ్యాప్తి చెందే స్వైన్ ప్లూ 1286 నుంచి 422కి తగ్గింది. అంటే గత సంవత్సరంతో పోల్చితే ఈ ఏడాది దాదాపు 75 శాతం కేసులు తగ్గాయని ఆరోగ్యశాఖ నివేదికను విడుదల చేసింది.

జ్వరం, ఇన్‌ప్లూయెంజా, స్వైన్‌ప్లూతో మరింత అప్రమత్తం…

ప్రస్తుత కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో జ్వరం, ఇన్‌ప్లూయెంజా, స్వైన్ ప్లూ లక్షణాలతో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యశాఖ చెబుతోంది. కరోనా, సీజనల్ సింప్టమ్స్ ఒకే విధంగా ఉండటంతో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే(అక్టోబరు 23 వరకు) 1,27,594 మంది జ్వరపీడితులుగా మారగా, ఇన్‌ప్లూయెంజాతో ఏకంగా 2,08435 మంది బాధపడుతున్నారు. అయితే ఈ వ్యాధులతో పాటు శీతాకాలంలో వ్యాప్తి చెందే స్వైన్ ప్లూ కేసుల సంఖ్య సాధారణంగానే ఉన్నప్పటికీ, కరోనా సమయంలో అత్యంత ప్రమాదమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములు లాంటి లక్షణాలు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తికి కారణమవుతాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. ఈక్రమంలో ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వారంతా సకాలంలో కరోనా టెస్టులు చేయించుకోవాలని ఆరోగ్యశాఖ వెల్లడిస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం ప్రతి రోజూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 30 వేల మంది ఇన్‌ప్లూజెంజా లక్షణాలతో కరోనా టెస్టుకు వస్తుండగా, వీరిలో దాదాపు పన్నెండు వందల మందికి పైగా పాజిటివ్ వస్తుందని ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు తెలిపారు.

కరోనా నియంత్రణ చర్యలతో సత్ఫలితాలు…

రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ ప్రవేశించినప్పటి నుంచి ప్రభుత్వం పారిశుధ్య, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. వ్యాధులు ప్రబలకుండా ప్రతి వీధిలో హైపోక్లోరైడ్ ద్రావణాన్ని స్ప్రే చేశారు. అంతేగాక వైరస్ సోకకుండా ఉండేందుకు మాస్కు, భౌతిక దూరం పాటించాలని ప్రచారం చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అంతేగాక వర్షపునీరు, మురుగు నీరు నిల్వలేకుండా ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక చర్యలను చేపట్టారు.దీంతో పాటు ప్రతి బస్తీ, కాలనీల్లో దోమల నివారణకు ఫాంగింగ్‌లు చేశారు. ముఖ్యంగా మంత్రి కెటిఆర్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రతి ఆదివారం పది నిమిషాల పరిశుభ్రత కూడా వ్యాధుల నివారణకు ఎంతో ఉపయోగపడిందని హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.

ఈ మూడు నెలలు అప్రమత్తంగా ఉంటే తర్వాత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు.. హెల్త్ డైరెక్టర్ డా. జి. శ్రీనివాసరావు

ఈ శీతాకాలం ముగిసే వరకు ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉంటే కరోనాను నియంత్రించినట్లేనని హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ చల్లని వాతావరణ పరిస్థితులకు వైరస్ వ్యాప్తి మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఈక్రమంలో దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వంటి లక్షణాలు తేలగానే వెంటనే కరోనా టెస్టు చేయించుకోవాలని ఆయన కోరారు. ఇప్పటికే అన్ని ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో టెస్టింగ్, ట్రీట్మెంట్‌కు అన్ని సౌకర్యాలను అందుబాటులో ఉంచామన్నారు. అంతేగాక మూడు నెలల తర్వాత వ్యాక్సిన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు.

Seasonal diseases will be reduced by 75% in 2020