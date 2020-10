28న రాజకీయ పార్టీలతో ఎస్ఇసి సమావేశం

అమరావతి : ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై ఎస్ఇసి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కసరత్తు చేస్తున్నారు. అక్టోబర్ 28వ తేదీన రాజకీయ పార్టీలతో ఎస్ఇసి నిమ్మగడ్డ సమావేశం కానున్నారు. మార్చి 7న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేయగా.. కరోనా కారణంగా మార్చి 15వ తేదీన ఎన్నికలు వాయిదా వేసిన ఎస్ఇసి మొత్తం రెండు దశల్లో ఎంపిటిసి, జడ్పిటిసి ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సిద్దమవుతుంది. తొలి దశలో 333 జడ్పిటిసిలు, 5,352 ఎంపిటిసిలకు 17,494 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహణ జరుగానుండగా.. మొదటి దశలోనే కోటి 45 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. రెండో దశలో 327 జడ్పిటిసిలు, 4,960 ఎంపిటిసిలకు పోలింగ్ జరుగుతుంది.

మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ వాయిదా పడ్డాయి. 2,129 ఎంపిటిసి, 125 జడ్పిటిసి స్థానాలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. ఏకగీవాలను రద్దు చేయాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్ డౌన్ నిబంధనలు సడలించడంతో ఎన్నికల నిర్వహణపై ఎస్ఇసి పార్టీల అభిప్రాయం కోరనుంది. అధికార పార్టీ బలవంతపు ఏకగ్రీవాలు చేయించిందని గతంలో ప్రతిపక్షాల ఫిర్యాదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కాగా, ఎన్నికల ప్రక్రియను రద్దు చేసి కొత్తగా మళ్లీ ప్రారంభించాలని ప్రతిపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల విషయంలో ఎస్ఇసి నిర్ణయంపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఎస్ఇసి నిర్వహించే రాజకీయ పార్టీల సమావేశానికి హాజరవుతామని మంత్రి పెద్దిరెడ్డి తెలిపారు.

SEC to have meeting with all political parties on 28