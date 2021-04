సెకండ్ డోసు ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు…!

హైదరాబాద్: వ్యాక్సిన్ తొలి డోసు తీసుకున్న కేంద్రంలోనే రెండో డోసు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని హెల్త్ డైరెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. కానీ మొదట ఏ కంపెనీకి చెందిన వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే రెండోసారి కూడా అదే తీసుకోవాలన్నారు. ఫస్ట్ డోసు తీసుకున్న వెంటనే కొవిన్ సాప్ట్‌వేర్‌లో నమోదుతో పాటు సదరు లబ్ధిదారుడి మొబైల్‌కి డోస్ సక్సెస్‌పుల్ మెస్సేజ్ వెళ్తుందన్నారు. తర్వాత పోర్టల్ నిర్ణయించిన సమయం ప్రకారం దగ్గర్లో ఉన్న ఏదేని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కేంద్రానికి వెళ్లి ఆ వివరాలను చూపించి సెకండ్ డోసు వేసుకోవచ్చని డిహెచ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ తర్వాత రెండు డోసులు పూర్తయినట్లు ఆన్‌లైన్‌లో రికార్డుతో పాటు సర్టిఫికేట్‌ను కూడా పొందవచ్చన్నారు. అయితే టీకా తీసుకున్న తర్వాత ఆహర నియమ నిబంధనల్లో కూడా ఎలాంటి మార్పులు అవసరం లేదన్నారు. సోషల్ మీడియా, ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా వచ్చే రూమర్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమొద్దని డిహెచ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. టీకాపై ప్రజల్లో ఉన్న పలు సందేహాలను ఆయన శుక్రవారం మన తెలంగాణ ద్వారా నివృత్తి చేశారు. ఆ అంశాలు ఆయన మాట్లల్లోనే…

ప్రః అసింప్టమాటిక్‌తో ఉన్న వారు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే ప్రమాదం ఉంటుందా?

జః సెకండ్ వేవ్‌లో వచ్చే 90 శాతం కేసులు ఇలానే ఉన్నాయి. ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువ ఉన్న వారిలో ఇలా జరుగుతుంది. అయితే వీరిలో కొందరికి తెలియకుండానే వైరస్ పోతుండగా, మరి కొందరికి కొన్ని రోజుల తర్వాత సింప్టమ్స్ వస్తున్నాయి. తర్వాత చికిత్స తీసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ వీరి నుంచి మరోకరికి మాత్రం వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం. అయితే స్వల్పపాటి లక్షణాలు ఉన్న వెంటనే టెస్టుకు వెళ్లడం బెటర్.

ప్రః సెకండ్ డోసు ఎన్ని రోజుల తర్వాత వేసుకోవాలి? ఆలస్యం అయితే ఇబ్బంది తలెత్తే అవకాశం ఉందా?

డిహెచ్‌ః కొవాగ్జిన్ టీకాలో మొదటి డోసు తీసుకున్న 28 రోజుల తర్వాత రెండో డోసు వేసుకోవాలి. ఒకటి రెండ్రోజులు ఆలస్యమైన పర్వాలేదు. కానీ కొవిషీల్డ్ వ్యాక్సిన్‌ను మొదటి డోసు వేసుకున్న తర్వాత 6 నుంచి 8 వారాల మధ్య ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజా మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది. అయితే నిర్ణీత సమయంలోనే టీకా తీసుకుంటే వైరస్ నుంచి పూర్తిగా రక్షణ పొందవచ్చు.

ప్రః హార్ట్, లివర్ ట్రాన్స్‌ప్లాంటేషన్లు జరిగినా టీకా వేసుకోవచ్చా?

డిహెచ్‌ః హార్ట్, లివర్‌తో పాటు ఏ అవయవ మార్పిడి జరిగినా వైద్యుల సలహాతో టీకా వేసుకోవచ్చు. ఏలాంటి ప్రమాదం లేదు. అంతేగాక హార్ట్‌కు సంబంధించిన మందులు వాడుతున్న వారు వైద్యుల సూచన మేరకు డోసు తీసుకోవాలి. దీంతో పాటు బ్రెయిన్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకునోళ్లూ టీకా వేసుకోవచ్చు.

ప్రః వ్యాక్సిన్‌ను అందరికి ఇస్తే బెటర్ కదా?

డిహెచ్‌ః అవును.. కానీ ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తున్నాం. డబ్లూహెచ్‌ఓ గైడ్‌లైన్స్ ప్రకారం 60 శాతం మందికి వ్యాక్సిన్ ఇస్తే హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది. ప్రస్తుతం టీకా ఉత్పత్తిల మేరకు కేంద్ర, రాష్ర ప్రభుత్వాలు ఇదే ఫార్ములాను అనుసరిస్తున్నాయి. అయితే రాబోయే రోజుల్లో మిగతా కేటగిరిలకూ వ్యాక్సిన్ వస్తుంది.ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తిలు కూడా చేశాం. ప్రస్తుతానికి హెల్త్‌కేర్, ఫ్రంట్‌లైన్, వృద్ధులు, 45 ఏళ్ల దాటిన వారంతా టీకా వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తద్వార హైరిస్క్ గ్రూప్‌లకు రక్షణ లభిస్తుంది. అంతేగాక వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా పాజిటివ్ వస్తే హాస్పిటలైజేషన్, సీరియస్ పరిస్థితులు తలెత్తవు.

ప్రః కొవిషీల్డ్, కొవాగ్జిన్ రెండు వ్యాక్సిన్లు సురక్షితమేనా?

డిహెచ్‌ః మనకు వచ్చిన కొవిషీల్డ్, కొవాగ్జిన్ రెండూ టీకాలు సురక్షితమే. కంపెనీలు వేరైనంత మాత్రనా అవి రెండూ కొవిడ్‌ను అడ్డుకుంటాయి. ఎఫికసీలోనూ రెండూ 81 శాతం సమర్థతో పనిచేస్తున్నట్లు క్లినికల్ ట్రయల్స్, శాస్త్రవేత్తల పరిశీలనలో తేలాయి. కావున టీకా కేంద్రాల్లో ఏ వ్యాక్సిన్ ఉంటే దాన్ని తీసుకొని సురక్షితంగా ఉండాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.

ప్రః బిపి, షుగర్, అలర్జీలు, జ్వరం వంటి సమస్యలు ఉంటే టీకా పొందవచ్చా?

జః కచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు. కానీ వ్యాక్సిన్ కేంద్రంలో ఉన్న డాక్టర్‌కు ఓసారి చెప్పాలి. వారి సూచన మేరకు మాత్రమే తీసుకోవాలి. అంతేగాక కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 20 రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్న వారంతా సులువుగా వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతానికి గర్భిణీలు, పిల్లలకు మాత్రం వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం కానీ వీరు కూడా కొవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలి. ఇక జ్వరం పూర్తిగా తగ్గిపోయిన తర్వాత మాత్రమే టీకా వేసుకోవాలి. టైఫాయిడ్, కలరా, మలేరియా వంటి జ్వరాలు విషయంలోనూ ఇదే వర్తిస్తుంది. అంతేగాక అల్సర్ , కరోనా తగ్గిపోయిన తర్వాత నెగటివ్ వచ్చిన వెంటనే వ్యాక్సిన్ వేసుకోవచ్చు.

ప్రః రీయాక్షన్లు వస్తున్నాయనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి? అది నిజమేనా?

డిహెచ్‌ః ఇప్పటి వరకు రా్రష్ట్రంలో సీరియస్ రీయాక్షన్లు ఎవరికీ రాలేదు. జ్వరం, దద్దుర్లు, వంటి స్వల్ప సమస్యలు తేలడం సహజం. ఇవి ఏదేని వ్యాక్సిన్‌లోనూ వస్తాయి. వాటితో ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. చెస్ట్ ఫెయిన్, శ్వాససమస్యలు వస్తే వెంటనే 104ను సంప్రదించాలి. తద్వార హాస్పిటల్‌లో ఉంచి నిపుణుల పర్యవేక్షణలో చికిత్సను అందిస్తాం.

ప్రః వ్యాక్సిన్ ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది? మెడికల్ షాప్స్‌లో పనిచేస్తే వ్యాక్సిన్ ఇస్తారా?

డిహెచ్‌ః ప్రస్తుతం సైంటిస్టుల చెప్పిన ప్రకారం వ్యాక్సిన్ రెండు డోసుల తీసుకున్న తర్వాత సుమారు పది నెలల వరకు రక్షణ ఉంటుంది. హెల్త్‌కేర్ సిస్టమ్‌కు చెందిన ప్రతి ఒక్కరూ టీకా తీసుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ డయాగ్నోస్టిక్స్, మెడికల్ షాప్స్‌లో పనిచేసినా టీకాను సులువుగా పొందవచ్చు. కానీ గుర్తింపు కార్డులు తప్పరిసరి.

ప్రః వైరస్ మ్యూటేషన్ చెందితే వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుందా?

డిహెచ్‌ః ఇప్పటి వరకు దేశ వ్యాప్తంగా రెండు లక్షలకు పైగా మ్యూటేషన్లు జరిగినట్లు కేంద్రం ఇటీవల వెల్లడించింది. కానీ మార్పులు చెందినప్పటికీ వ్యాక్సిన్ కరోనాను సమర్ధవంతంగా అడ్డుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈక్రమంలోనే కేసుల సంఖ్య ఇంకా సాధారణంగానే కొనసాగుతుంది.

ప్రః టీకాపై గ్రామాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేయడం లేదు?

డిహెచ్‌ః అలాంటిదేమీ లేదు. ప్రస్తుతానికి వీలైనంత వరకు క్షేత్రస్థాయిలో అన్ని గ్రామాల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లోనూ మరింత పకడ్బందీగా చేస్తాం. ఈమేరకు పంచాయితీ, రెవెన్యూ, పోలీసు, గ్రామ పంచాయితీ సిబ్బందిలను అనుసంధానం చేస్తాం.

ప్రః కేసులు పెరుగుతున్నప్పటికీ సరిహద్దుల్లో బోర్డర్లను ఎందుకు క్లోజ్ చేయడం లేదు?

డిహెచ్‌ః వైరస్ నియంత్రణకు బోర్డర్లు క్లోజ్ చేయడం, లాక్‌డౌన్‌లు పరిష్కారం కాదు. కానీ ఇప్పటికే ప్రత్యేక టీంల ఆధ్వర్యంలో అన్ని రాష్ట్రాల బోర్డర్లలో స్క్రీనింగ్, యాంటీజెన్ టెస్టులు నిర్వహిస్తున్నాం. పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కేసులు రాకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. ప్రభుత్వం, వైద్యశాఖ ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నా ప్రజల సహకారం లేకపోతే నియంత్రణ చాలా కష్టం. కావున మరోసారి ప్రజలంతా సహకరించి కరోనా మహమ్మారిని తరిమికొట్టేందుకు సహకరించాలని నా విజ్ఞప్తి.

Second covid dose can be taken anywhere says Health Director