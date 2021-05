నేడు రాష్ట్రంలో కొవాగ్జిన్ రెండో డోసు నిలిపివేత

కేంద్ర నుంచి సరఫరా లేకపోవడమే కారణం : వైద్య ఆరోగ్య శాఖ

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొవాగ్జిన్ రెండో డోసును నిలిపివేసినట్లు పబ్లిక్ హెల్త్ డైరెక్టర్ ఆదివారం ఓ ప్రకటనను విడుదల చేశారు. కేంద్రం నుంచి స్టాక్ రానందునే ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని ఆయన చెప్పారు. 45 ఏళ్ల పై బడిన వారి సెకండ్ డోసు డ్రైవ్ మళ్లీ ఎప్పుడూ ప్రారంభిస్తామన్నది అతి త్వరలో ప్రకటిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇదిలా ఉండగా కొవిషీల్డ్ సెకండ్ షెడ్యూల్‌ను కేంద్రం మార్పు చేసిన సంగతి విధితమే. సెకండ్ డోసు వ్యవధిని 12 నుంచి 16 వారాలకు పెంచడంతో ప్రస్తుతం సెకండ్ డోసుకు అర్హులు ఉండరని వైద్యశాఖ చెబుతోంది.

Second dose of covaxin is discontinued in telangana today