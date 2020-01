జెఇఇ మెయిన్ రెండవ విడత పరీక్ష తేదీల్లో మార్పు

హైదరాబాద్ : ప్రతిష్టాత్మక నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ టెక్నాలజీ-(ఎన్‌ఐటి), ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ టెక్నాలజీ(ఐఐటి)లతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో నడిచే టెక్నికల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్(సిఎఫ్‌టిఐ)లలో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే జాయింట్ ఎంట్రెన్స్ ఎగ్జామినేషన్-(జెఇఇ మెయిన్) రెండవ పరీక్ష తేదీల్లో మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. గతంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ(ఎన్‌టిఎ) ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం రెండవ విడత జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షలు ఏప్రిల్ 3 నుంచి 9 వరకు జరగాల్సి ఉండగా, ఈ పరీక్షలను ఏప్రిల్ 5,7,8,9,11చ తేదీలలో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

జనవరి 6 నుంచి 9 వరకు నాలుగు రోజులపాటు రోజూ రెండు షిఫ్టుల్లో జరిగిన పరీక్షలకు 9,21,261 మంది రిజిష్టర్ చేసుకోగా, 8,69,010 మంది హాజరయ్యారు. ఈ ఫలితాలు ఇటీవల విడుదలయ్యాయి. గత ఏడాది నుంచి జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షను ఏడాదిలో రెండు సార్లు నిర్వహిస్తున్నారు. జెఇఇ మెయిన్ 2020 జనవరిలో, రెండవ జెఇఇ మెయిన్ మెయిన్ ఏప్రిల్‌లో ఉంటుంది. ఒక అభ్యర్థి ఈ రెండు పరీక్షలకూ హాజరు కావచ్చు. ఏ పరీక్షలో మార్కులు ఎక్కువగా వస్తే ఆ మార్కులనే అడ్మిషన్ సమయంలో పరిగణలోకి తీసుకుంటారు.

