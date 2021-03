మంగళవారం నుంచి రెండవ విడత జెఇఇ మెయిన్

18 వరకు రోజుకు రెండు సెషన్లలో పరీక్షలు

హైదరాబాద్ : ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ), నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎన్‌ఐటీ) ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (ఐఐఐటీ) తదితర జాతీయ విద్యాసంస్థల్లో ప్రవేశాలకు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించే జెఇఇ మెయిన్ రెండవ పరీక్షలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. రెండవ విడత జెఇఇ మెయిన్ పరీక్షలు ఈ నెల 16,17,18 తేదీలలో ఆన్‌లైన్ విధానంలో జరుగనున్నాయి. ఈ పరీక్షల కోసం దేశంతో పాటు విదేశాలతోపాటు 331 నగరాలలో పరీక్షా కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎన్‌టిఎ తెలిపింది.

బి.టెక్ సీట్ల కోసం పేపర్ -1కు మాత్రమే మార్చి సెషన్‌లో పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. మొదటి రోజు పేపర్ -2 పరీక్ష, తర్వాత మూడు రోజులు పేపర్- 1 పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షలను రెండు సెషన్లుగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 9 నుంచి 12 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 6 గంటల వరకు పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. హాల్‌టికెట్ల డౌన్‌లోడ్‌కు మూడు లింకులను ఎన్‌టిఎ అందుబాటులో ఉంచింది. సర్వర్ బిజి, ఇతర సాంకేతిక కారణంగా వల్ల ఒక లింకు ద్వారా హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోలేకపోయిన వారు రెండవ, మూడవ లింకుతో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చని ఎన్‌టిఎ తెలిపింది.

Second phase of JEE Main exams will be held online