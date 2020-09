ఈ ఏడాది చివరి నాటికి టి-హబ్ రెండోదశ పూర్తి

అసెంబ్లీలో మంత్రి కెటిఆర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రెండవ దశ టి-హబ్ ఈ ఏడాది చివరి నాటికి పూర్తి చేస్తామని రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కె.టి.రామారావు స్పష్టం చేశారు. బుధవారం శాసనసభలో ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా టి హబ్‌పై సభ్యులు కె.పి.వి వేకానంద, ఎ.జీవన్‌రెడ్డి, సైదిరెడ్డి శానంపూడి అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి కెటిఆర్ సమాధానం ఇచ్చారు. ర్టాషంలో టి-హబ్ 2015, నవంబర్‌లో ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఈ ఐదేళ్ల కాలంలోనే అతి పెద్ద టెక్నాలజీ ఇంక్యూబేటర్‌గా రూపొందిందని పేర్కొన్నారు. స్టార్టప్‌ల సంఖ్య 400 నుంచి 2 వేలకు మించి మారిందని చెప్పా రు. 400ల పైచిలుకు కార్పొరేట్ కంపెనీ లు కూడా కార్పొరేట్ ఇన్నోవేషన్‌ను ప్రా రంభించాయన్నారు.

టి-హబ్ ద్వారా 25 వేల మందికి పైచిలుకు యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభించాయని తెలిపారు. 4 వేల మంది ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలకు మూడున్నర లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని సమకూర్చడానికి రూ. 276 కోట్ల 22 లక్షలతో రాయదుర్గం ప్రాంతంలో సమకూర్చామని పేర్కొన్నారు. 3 ఎకరాల్లో టి హబ్ రెండవ ఈ ఏడాది చివరి నాటికి పూర్తవుతుందని అన్నారు. దీనిలో వెయ్యికి పైగా స్టార్టప్‌లకు అనుమతిస్తామని తెలిపారు. ఎన్నో ఆవిష్కరణలకు టి హబ్ వేదికైందని తెలిపారు. కరీంనగర్, వరంగల్, మహబూబ్‌నగర్, నిజామాబాద్, ఖమ్మంలోనూ టి హబ్‌లు నిర్మిస్తున్నామని, వీటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిధులు సమకూర్చిందని చెప్పారు.

గ్రామీణ యువ ఇన్నోవేటర్స్‌ను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తామన్నారు.ఇందుకోసం ఇప్పటికే ఇంటింటా ఇన్నోవేటర్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించామని చెప్పారు. దీన్ని ఇంకా విస్తృతం చేస్తామన్నారు. రైతులకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్రిసాట్‌లో ఐ హబ్‌ను ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. దీని ద్వారా వ్యవసాయ రంగంలో పరిశోధనలు నిర్వహించి రైతులు మెరుగైన విధానాల ద్వారా వ్యవసాయం చేసేలా చేస్తున్నామన్నారు. టిహబ్‌లో విజయవంతమైన స్టార్టప్‌ల కథనాలు భద్రపరిచేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. తద్వారా మరికొంత మంది స్పూర్తిని పొంది నూతన స్టార్టప్‌లకు రూపకల్పన చేస్తారని ఆశిస్తున్నామన్నారు. మహిళా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహించేందుకు విహబ్‌ను ప్రారంభించామని తెలిపారు. ఇప్పటికే 8 రాష్ట్రాలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నామని తెలిపారు.దేశంలో ఏ రాష్ట్రం చేయనంతగా తెలంగాణలో చేస్తున్నామని మంత్రి కెటిఆర్ చెప్పారు.

వక్ఫ్ భూములను పరిరక్షిస్తాం: మంత్రి కొప్పుల

వక్ఫ్ భూముల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటున్నదని మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ అన్నారు. వక్ఫ్ భూములపై పలు దఫాలుగా సర్వే కమిషన్ సర్వే జరిపిందని తెలిపారు. ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా ఎంఐఎం శాసనసభాపక్ష నేత అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ వక్ఫ్ భూములపై అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు. తమది సెక్యులర్ ప్రభుత్వమని, అన్నివర్గాల ఆస్తుల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం బాధ్యతతో పనిచేస్తున్నదని అన్నారు. వక్ఫ్ భూములకు సంబంధించి సర్వే కమిషన్ ఆఫ్ వక్ఫ్స్‌ను ప్రారంభించిన తర్వాత వక్ఫ్ యాక్ట్ 1954 ప్రకారం 1962లో సర్వే మొదలుపెట్టారని చెప్పారు.

దెబ్బతిన్న రోడ్లకు మరమ్మతులు చేపడుతాం : మంత్రి వేముల

ర్టాషంలో దెబ్బతిన్న రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం అంచనాలు రూపొందించామని రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నా రు. శాసనసభలో ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా ఇటీవల కురిసిన వర్షాల కు దెబ్బతిన్న రోడ్లకు మరమ్మతులపై సభ్యులు బాల్క సుమన్ అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు. ర్టాషంలో దెబ్బతిన్న జాతీయ రహదారులకు తమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో మరమ్మతులు చేపట్టామన్నారు. ర్టాషంలో ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు 1087 కల్వర్టులు, రోడ్డు భాగా లు దెబ్బతిన్నాయని, వీటన్నింటికి మరమ్మతులు చేపట్టేందుకు అంచనా లు రూపొందించామన్నారు.

ఎక్కడా లేని విధంగా కళ్యాణ లక్ష్మి అమలు : మంత్రి గంగుల

రాష్ట్రంలో కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ పథకాలు దేశంలోని ఏ రాష్ట్రా లు అమలు చేయడం లేదు అని బిసి సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ తెలిపారు. అసెంబ్లీలో ప్రశ్నోత్తరాల సందర్భంగా ఈ పథకాలపై సభ్యులు హరిప్రియ, పద్మాదేవెందర్‌రెడ్డి, రేఖా నాయక్, సంకె రవిశంకర్‌లు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానం ఇచ్చారు.ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ మానవీయ కోణంలో ఆలోచించి ఈ పథకాలకు రూపకల్పన చేశారని చెప్పారు. ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నా కూడా తల్లి పేరు మీదనే కల్యాణలక్ష్మి చెక్కు వస్తుందని పేర్కొన్నారు. కరోనా సమయంలో కూడా ఈ పథకానికి ప్రభుత్వం రూ.1001 కోట్ల నిధులు కేటాయించిందని తెలిపారు. ఈ చెక్కులు అందుకున్న సమయంలో ఆ తల్లులు ఆనంద భాష్పాలు రాలుస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

Second phase of T-hub to be ready by 2020, says ktr