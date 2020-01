హైదరాబాద్ : అమెరికా ఇరాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లోని అమెరికా కాన్సులేట్ వద్ద పోలీసులు బుధవారం భద్రతను మరింత పటిష్టం చేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా అదనపు సిబ్బందిని నియమించినట్టు సీనియర్ పోలీస్ అధికారి చెప్పారు. ఈమేరకు ఆదేశాలు ఏవీ లేనప్పటికీ ఆదివారం నుంచి కాన్సులేట్ పై గట్టి నిఘా ఉంచారు. బేగంపేట వద్ద తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. ఇక్కడి కాన్సులేట్ తెలంగాణ, ఆంధ్ర, ఒడిస్సా పౌరులకు వీసా కల్పించడంతోపాటు ఇతర అవసర సేవలు అందిస్తుంది.

Security beefed up outside US Consulate in Hyderabad