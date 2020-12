రేపు జరిగే జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఏర్పాట్లు పూర్తి

ఎల్‌బి స్టేడియంలోని స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లలో బ్యాలెట్ బాక్సులు భద్రం

భారీ భద్రత ఏర్పాట్లు

ఎల్‌బి స్టేడియంలో రెండు కేంద్రాలు

ప్రతి కేంద్రానికి ఎసిపి స్థాయి

పోలీసు అధికారి పర్యవేక్షణలో భద్రత

కేంద్రాలకు 200 మీటర్ల వరకు 144 సెక్షన్

48 గంటల పాటు ర్యాలీలు నిషేధం : నగర సిపి అంజనీకుమార్

హైదరాబాద్ : జిహెచ్‌ఎంసి ఓట్ల లెక్కింపునకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని నగర పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీకుమార్ అన్నారు. ఎల్‌బి సేడియంలోని స్ట్రాంగ్ రూముల్లో బాక్స్‌లను భద్రపర్చారు. లెక్కింపు కేంద్రాలను నగర పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీకుమార్ బుధవారం పరిశీలించారు. ఓట్ల లెక్కింపు సెంటర్లను పరిశీలించి, సిబ్బందికి సూచనలు ఇచ్చారు. మొత్తం 15 లెక్కింపు కేంద్రాలు ఉన్నాయని, ఒకటి సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉందని తెలిపారు. అన్ని ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాల్లో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని నగర డివిజన్ల లెక్కింపు కేంద్రానికి భద్రతను పంపించామని తెలిపారు. ఎల్‌బి స్టేడియంలో రెండు ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని, బాక్సింగ్, జిమ్నాజియంలో లెక్కిస్తారని తెలిపారు. ప్రతి సెంటర్‌కు ఎసిపి స్థాయి అధికారిని ఇన్‌ఛార్జ్‌గా నియమించామని తెలిపారు.

లెక్కింపు కేంద్రాల్లో లాగ్ బుక్‌ను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. జాయింట్ సిపిలు, డిసిపిలు భద్రతను పర్యవేక్షిస్తున్నారని తెలిపారు. బ్యాలెట్ బాక్స్‌లు తెచ్చిన తర్వాత సీల్ వేసే సమయంలో వీడియో తీశామని తెలిపారు. జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికలు సజావుగా సాగేందుకు సహకరించిన అన్ని పార్టీలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రతి సెంటర్‌లో మీడియా పాయింట్‌ను ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. లెక్కింపు కేంద్రాల్లో మినీ కంట్రోల్ రూమును ఏర్పాటు చేశామని అన్నారు. బ్యాలెట్ బాక్స్‌ను లెక్కింపునకు తీసుకుని వచ్చే ముందు పోలీసులు భద్రత కల్పిస్తారని, దానిని మొత్తం వీడియో తీస్తారని తెలిపారు. లెక్కింపు కేంద్రాలకు 200 మీటర్ల దూరంలో నిషేధ ఆజ్ఞలు అమలులో ఉంటాయని, నలుగురికంటే ఎక్కువ మంది గుమి కూడవద్దని అన్నారు.

ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత 48గంటలు తర్వాత మాత్రమే ర్యాలీలు, ఊరేగింపులు తీసుకోవాలని ఆ లోపు ఎలాంటి వాటిని అనుమతించమని స్పష్టం చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఎసిపి స్థాయి అధికారి లెక్కింపు కేంద్రం వద్ద 24గంటలు విధులు నిర్వర్తిస్తారని, అలాగే మూడు లెక్కింపు కేంద్రాలకు ముగ్గురు అడిషనల్ డిసిపిలను కూడా నియమించామని తెలిపారు. ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాల వద్ద ట్రాఫిక్ మళ్లింపు కూడా చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఓల్డ్ మలక్ పేటలో రీపోలింగ్‌కు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో సెంట్రల్ జోన్ జాయింట్ సిపి విశ్వప్రసాద్, డిసిపిలు ఎల్‌ఎస్ చౌహాన్, ఎసిపిలు పాల్గొన్నారు.

స్ట్రాంగ్ రూముల వద్ద భారీ భద్రత: విసి సజ్జనార్

స్ట్రాంగ్ రూముల వద్ద భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేసినట్లు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ విసి సజ్జనార్ తెలిపారు. సనత్ నగర్‌లోని డిఆర్‌సిసి సెంటర్‌లోని స్ట్రాంగ్ రూమును సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ విసి సజ్జనార్ పరిశీలించారు. ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాల వద్ద 144 సెక్షన్ అమలులో ఉంటుందని అన్నారు. సిసి టివిల పర్యవేక్షణలో లెక్కింపు కొనసాగుతుందని అన్నారు. హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని సోమాజిగూడ, అమీర్‌పేట, ఖైరతాబాద్ వార్డులకు సంబంధించిన ఓట్లను సనత్‌నగర్ కేంద్రంలో లెక్కించనున్నట్లు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో బాలానగర్ డిసిపి పద్మజా, ఎడిసిపి రమణారెడ్డి, ఎసిపి పురుషోత్తం, ఎసిపి వేణుగోపాల్ రెడ్డి, బాలానగర్ ట్రాఫిక్ ఎసిపి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సనత్‌నగర్ ఇన్స్‌స్పెక్టర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఉన్నారు.

స్ట్రాంగ్ రూములకు భారీ భద్రత కల్పించాం: మహేష్ భగవత్, రాచకొండ సిపి

జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల బాక్స్‌లు ఉన్న స్ట్రాంగ్ రూముల వద్ద భారీ ఎత్తున భద్రత కల్పించామని రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ మహేష్ భగవత్ తెలిపారు. ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాలను బుధవారం సిపి భగవత్ పరిశీలించారు. నేరెడ్‌మెట్‌లోని భారతీయ విద్యాభవన్, నాచారంలోని చైతన్య పాఠశాల, రామంతపూర్‌లోని పాలిటెక్నిక్‌లో 17 వార్డులకు సంబంధించిన ఓట్లను లెక్కిస్తారని తెలిపారు. స్ట్రాంగ్ రూముల వద్ద మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. భద్రత కోసం 5,000 మంది పోలీసులను నియమించామని తెలిపారు. ఎన్నికలు సజావుగా సాగేందుకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

All arrangements have been made for counting of GHMC votes