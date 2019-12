న్యూ ఇయర్, సంక్రాంతికి సెలెక్ట్ ‘ద గ్రేట్ 2020 ఆఫర్లు’

మన తెలంగాణ/ హైదరాబాద్ : కొత్త సంవత్సరం(2020), సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ప్రముఖ మొబైల్ రిటైల్ సంస్థ సెలెక్ట్ ‘ద గ్రేట్ 2020 ఆఫర్లు’ ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్లను తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్రలలోని వారి 63 స్టోర్లలో ఆవిష్కరించింది. టాలీవుడ్ నటి మెహెరెన్ ఈ ఆఫర్లను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా సెలెక్ట్ సిఎండి వై.గురు మాట్లాడుతూ… 60 ప్లస్ స్టోర్లతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్రలలో సెల్ వృద్ధి దిశగా సాగుతోందని అన్నారు. త్వరలో 100 స్టోర్ల మైలురాయిని చేరుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బ్రాండ్‌కు మద్దతు ఇచ్చి, ఆధరణ చూపించిన ప్రతి కస్టమర్‌కు ఆయన పెద్ద కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే కొత్త ఫోన్‌తో పాత ఫోన్‌లను మార్పిడి చేసుకోవడానికి సెలెక్ట్ వినియోగదారులకు అవకాశం కల్పిస్తోంది.

సెలెక్ట్ ది గ్రేట్ 2020 ఆఫర్లు:

1. ఎల్‌ఇడి టీవీతో 3జిబి +32 జిబి స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం రూ.9999

2. హోమ్ థియేటర్‌తో ఎల్‌ఇడి టీవీ కేవలం రూ.10,999

3. ఎంచుకున్న యాపిల్ ఫోన్లపై రూ.2020 తగ్గింపు

4. ఒప్పో, వివో, ఎంఐ ఎంచుకున్న మోడళ్లకు 50% తగ్గింపు

5. కేవలం రూ .2020కే రూ.8000 విలువైన యాక్సెసరీస్ కాంబో

6. జోడి బహుమతులతో జోడి ఫోన్లు రూ .2020

7. యాక్సెసరీస్‌పై డిస్కౌంట్ 80 శాతం వరకు

Select the Great 2020 offers to New Year and Sankranti