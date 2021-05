కరోనా ఉధృతితో ముందే దుకాణాలు మూసేస్తున్న వ్యాపారులు

రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో వైరస్ వ్యాప్తి కట్టడికి చర్యలు

పల్లెల్లోనూ ఆంక్షలు, కొత్త వాళ్లు ప్రవేశించకుండా నిబంధనలు

సరిహద్దు రాష్ట్రాల పొలిమేరల్లో చెక్‌పోస్టులు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: కరోనా ఉధృతి పెరగడంతో రాష్ట్రంలోని కొన్ని గ్రామాలు స్వచ్ఛందంగా లాక్‌డౌన్‌లోకి వెళ్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌కు సమీపంలో ఉన్న రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మేడ్చల్ తదితర జిల్లాల్లోని కొన్ని మండలాలు అలెర్ట్ అయ్యాయి. ఆయా మండలాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో స్వచ్ఛంధంగా దుకాణాలు మూసేస్తున్నారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలు సమన్వయమై కరోనా కట్టడకి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. కేసులు సంఖ్య విపరీతంగా పెరడంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు సదరు గ్రామ ప్రజలు చెబుతున్నారు. మొదటి దశలో జిహెచ్‌ఎంసి పరిధిలో అత్యధిక కేసులు తేలగా, ఈ సారి జిల్లాల్లోనే ఎక్కువ కేసులు వస్తున్నాయి అంతేగాక వ్యాప్తితో పాటు అతి తక్కువ సమయంలో పేషెంట్లు సీరియస్ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్తున్నారు. దీంతోనే స్వచ్ఛంధ లౌక్‌డౌన్‌ను విధించుకుంటున్నట్లు చేవేళ్లకు చెందిన ఓ అధికారి చెప్పారు.

సెల్ఫ్ లాక్‌డౌన్‌లోకి వెళ్లిన కొన్ని ప్రాంతాలు…

తాండూరులో ఈ నెల 11వ తేదీ నుంచి 24 వరకు సెల్ఫ్‌లాక్‌డౌన్ విధిస్తున్నట్లు ఆ నియోజకవర్గానికి చెందిన ఎంఎల్‌ఏ ప్రకటించారు. ఈమేరకు ఆదివారం పలు సంఘాల ప్రతినిధులు, వ్యాపారులు, ప్రజలు ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే ప్రతి రోజు ఉదయం 6 నుంచి 12 గంటల వరకు మాత్రం కేవలం నిత్యావసర వస్తువులు సేకరణ కోసం సమయం ఇవ్వగా, ఆదివారం మాత్రం పూర్తి లౌక్‌డౌన్ విధించబోతున్నారు. కరోనా మహమ్మారి కట్టడికి ప్రజలంతా సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. అదే విధంగా ఘట్కేసర్ మున్సిపాలిటిలో సోమవారం ఉదయం 6 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు లాక్‌డౌన్ విధించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

దీంతో పాటు నందిగామలో ఈనెల 5వ తేది నుంచి ప్రారంభమైన లాక్‌డౌన్ 15వ తేదీతో పూర్తికానుంది. మరోవైపు శంకర్‌పల్లి పురపాలక సంఘంలో నేటి నుంచి 14 రోజుల పాటు షాపులు, ఇతర వ్యాపార సంస్థలను మూసివేయనున్నారు. కానీ ఉదయం 6 నుంచి 2 గంటల వరకు నిత్యావసర వస్తువుల సేకరణకు సమయం ఇచ్చారు. బొంరాస్‌పేట్ మండలంలో తుంకిమెట్లలోఈరో జు ఈనెల 22 వరకు, నాగిరెడ్డి పల్లి గ్రామంలో 24 వరకు సంపూర్ణ లాక్‌డౌన్ విధించారు. పరిగి మున్సిపాలిటీలో ఈ రోజు నుంచి నుంచి వారం రోజుల పాటు, ఆమన్‌గల్‌లోని 25 వరకు, షాబాద్‌లో కూడా 25 వరకు సెల్ఫ్ లౌడ్‌డౌన్ విధించినట్లు ఆయా ప్రాంతాలకు చెందిన అధికారులు ప్రకటించారు.

కొత్త పరేషాన్…

ఇప్పటి వరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న గ్రామాలకు కొత్త పరేషాన్ వచ్చింది. ఇన్నాళ్లు పట్టణాల్లోనే ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతుండగా, సెకండ్‌వేవ్‌లో దాని తీవ్రత పల్లెలకూ పాకింది. గత పదిహేను రోజులుగా పట్టణాల నుంచి పల్లెలకు రాకపోకలు సాగించే వారితో వైరస్ ప్రబలుతుండటంతో అధికారులు సైతం అప్రమత్తమయ్యారు. కొద్ది రోజుల క్రితం జిల్లాల్లో తగ్గుముఖం పట్టిన కరోనా, మళ్లీ వ్యాపించడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

ముఖ్యంగా జగిత్యాల, గద్వాల, కరీంనగర్, ఖమ్మం, మహబూబ్‌నగర్, మహబూబాబాద్, మంచిర్యాల, మేడ్చల్, నాగర్ కర్నూల్, నల్గొండ, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సిద్ధిపేట్, వనపర్తి, వరంగల్ అర్బన్ యాదాద్రిలో టెన్షన్ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే ఎక్కడికక్కడ చెక్‌పోస్టులు పెట్టి అధికారులు థర్మల్ స్క్రీనింగ్ నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, చాలా మంది ప్రధాన రహదారులు గుండా కాకుండా ఇతర ప్రత్యమ్నాయ మార్గాల్లో గ్రామాలకు చేరారు. దీంతో ఆయా గ్రామస్తులు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.

పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వారిపై దృష్టి…

కర్ణాటక, చత్తీస్‌ఘడ్, మహారాష్ట్ర తదితర ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వారిపై ఫోకస్ పెట్టింది. అయా రాష్ట్రాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో వ్యాపారులు, ఇతర కార్మికులు వస్తుండటంతో వారిలో కరోనా లక్షణాలు గుర్తించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. వలస వచ్చేవారిని పరీక్షించేందుకు వైద్యశాఖ ప్రత్యేక బృందాలను నియమించింది. వీరిలో వెయ్యి మందికి ఒక హెల్త్ వర్కర్లు టీంలుగా ఏర్పడి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వీరంతా రాష్ట్ర సరిహద్దు జిల్లాల్లో నిర్ణయించిన చెక్ పోస్టుల పరిధిలో ఉండి ఇక్కడకు వచ్చేవారికి స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేస్తున్నారు. వైరస్ లక్షణాలుంటే క్వారంటైన్ సెంటర్లకు తరలిస్తారు. లేదంటే హోంక్వారంటైన్ చేస్తారు. ఇండ్లలో తగిన వసతులు లేనివారిని ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసిన క్వారంటైన్ కేంద్రాల్లో ఉంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

పోలిమేరల్లలోనే ఆపేస్తున్న గ్రామస్తులు…

ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న వారికీ కరోనా వ్యాప్తి చెందుతున్న నేపథ్యంలో వివిధ జిల్లాల్లో అధికారులతో పాటు ప్రజలు సైతం అప్రమత్తమయ్యారు. అన్ని గ్రామాల్లో ఎక్కడికక్కడ చెక్‌పోస్టుల మాదిరిగా ఏర్పాటు చేసి అనుమానితులను పొలిమేరల్లోనే ఆపేస్తున్నారు. అనంతరం వైద్యసిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చి వారికి పరీక్షలు జరిగేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఒకవేళ లక్షణాలు ఉంటే ఆసుపత్రులు లేదా, హోం క్వారంటైన్ విధించే విధంగా గ్రామస్తులు సహకరిస్తున్నారు. ఆయా గ్రామాల్లో కొత్త వ్యక్తులు కనిపించినా జిల్లా వైద్యాధికారులు సమాచారం ఇస్తున్నారు. దీంతో వలస కార్మికుల ట్రేసింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఇదిలా ఉండగా కొన్ని గ్రామల్లో కరోనా కట్టడి కోసం ప్రజలు కొంత మందిపై కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గ్రామాల్లోకి రానివ్వకుండా చివరి ప్రాంతంలోనే ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. దీంతో అనుమానితుల ఇంటి ఎదుట కోవిడ్ నియంత్రణ ప్రదేశం పేరిట ఫ్లెక్సీలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

