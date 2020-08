కరోనాతో పోలీసు అధికారి కన్నుమూత

కోల్‌కతా: కరోనా బారిన పడి పశ్చిమబెంగాల్ రాష్ట్ర రాజధాని కోల్ కతా సెంట్రల్ డివిజన్ ఎసిపి ఉదయ్ శంకర్ బెనర్జీ శుక్రవారం కన్నుమూశారు. కరోనా సోకడంతో కోల్ కతాలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉదయ్ చనిపోయారని కోల్ కతా సిటీ పోలీసు కమిషనర్ అంజు శర్మ మీడియాకు తెలిపారు. ఉదయ్ మృతి పట్ల అంజు శర్మ సంతాపం తెలిపారు. ఆయన కుటుంబానికి సానుభూతి ప్రకటించారు. ఉదయ్ కుటుంబాన్ని అన్ని విధాల ఆదుకుంటామని అంజు శర్మ హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు కోల్ కతాలో కరోనా బారిన పడి 9మంది పోలీసులు చనిపోయారు. పశ్చిమబెంగాల్ లో కరోనా కేసుల సంఖ్య 1.26 లక్షలు దాటిందని ఆ రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కరోనా బారిన పడి ఇప్పటి వరకు 2,581 మంది చనిపోయినట్టు వారు వెల్లడించారు. కరోనా పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజల సహకారంతోనే కరోనా కట్టడి సాధ్యమని వారు స్పష్టం చేశారు.

Extremely saddened to share the news of untimely demise of an outstanding Officer ACP (Central Div) UdayShankar Banerjee who was under treatment in hospital due to COVID-19 #TeamKP stands by the family of the deceased Officer #Sad #CoronaMartyr #RIP pic.twitter.com/LEeUmdnjmA

— CP Kolkata Anuj (@CPKolkata) August 21, 2020