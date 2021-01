ముంబై : బలమైన క్యూ3 (అక్టోబర్‌-డిసెంబర్) ఫలితాలు, కోవిడ్-19 వాక్సీన్ జనవరి 16 నుంచి ప్రారంభిస్తుండడంతో దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు గతవారం బుల్లిష్ మోడ్‌లోకి వెళ్లాయి. అమెరికాలో ఉద్దీపన ప్యాకేజీ వంటి పరిణామాలతో సెన్సెక్స్ తొలిసారిగా 49 వేల మార్క్‌ను దాటింది. అయితే చైనా, యురోపియన్ దేశాల్లో మళ్లీ కరోనా వైరస్ పెరగడంతో లాక్‌డౌన్ విధించడం ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళనలను పెంచింది. దీంతో మార్కెట్లు ప్రభావితమైన శుక్రవారం భారీగా 1 శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. మరోవైపు వాక్సీన్ రానుందనే ఆనందంతో ఏసియా మార్కెట్లు లాభాలను చూశాయి. జర్మనీ, ఫ్రాన్స్‌లో కఠిన లాక్‌డౌన్ ఆంక్షలతో పాటు చైనాలో కొత్త కోవిడ్19 నిబంధనలు విధించడం వల్ల ప్రపంచ మార్కెట్ల రికవరీ ఆశలు తగ్గుముఖం పట్టాయి.

వారాంతం శుక్రవారం దేశీయ ఈక్విటీ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోయాయి. ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువగా లాభాల స్వీకరణ మొగ్గుచూపడంతో సెన్సెక్స్ 549 పాయింట్లు నష్టపోయి 49,035 పాయింట్లకు చేరుకుంది. నిఫ్టీ 162 పాయింట్లు కోల్పోయి 14,434 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. ప్రధానంగా బిఎస్‌ఇలో టెక్ మహీంద్రా, హెచ్‌సిఎల్ టెక్, ఒఎన్‌జిసి, ఏసియన్ పెయింట్స్, అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్, ఇన్ఫోసిస్‌లు 4 శాతం వరకు నష్టపోయాయి. మరోవైపు ఎన్‌ఎస్‌ఇలో నిఫ్టీ ఐటి, పిఎస్‌యు బ్యాంక్ రంగాల సూచీలు 2.24 శాతం వరకు నష్టపోయాయి. వొలటిలిటీ ఇండియా విక్స్ 4 శాతం పెరిగి 24 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. బిఎస్‌ఇ సెన్సెక్స్ స్టాక్స్‌లో 30 షేర్లకు గాను 26 స్టాక్స్ నష్టాల్లో ముగిశాయి.

టెక్ మహీంద్రా 4 శాతం నష్టంతో టాప్ లూజర్‌గా నిలిచింది. వెయిటేజీ పరంగా చూస్తే హెచ్‌డిఎఫ్‌సి, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, ఇన్ఫోసిస్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్‌యుఎల్ వంటి స్టాక్స్ 300 పాయింట్లకు పైగా వెనక్కిలాగాయి. ఎన్‌ఎస్‌ఇపై నిఫ్టీ 50 సూచీ 14,500 మార్క్ దిగువకు పడిపోగా, 14,434 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. కరోనా వైరస్ వాక్సీన్, సెనేట్ ఫలితాలు, 20202021 క్యూ3 ఫలితాలు, యూరప్ లాక్‌డౌన్ ఈవారం మార్కెట్లను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేశాయి. అయితే వచ్చే వారం అంతర్జాతీయంగా కరోనా వాక్సీన్, బ్రిటన్ జిడిపి, పిపిఐ, ద్రవ్యోల్బణ రేటు, అమెరికా పిపిఐ, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి, చైనా జిడిపి వంటి పరిణామాలను గమనించాలని మార్కెట్ విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు. దేశీయంగా చూస్తే కరోనా వైరస్ వాక్సీన్, మూడో త్రైమాసిక ఫలితాలు, భారతదేశం ఎగుమతులు, దిగుమతులను పరిశీలించాలని అంటున్నారు.

