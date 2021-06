సరికొత్త శిఖరాలకు మార్కెట్లు

52,000 మార్క్ దాచిన సెన్సెక్స్

15,700 మార్క్‌కు చేరువలో నిఫ్టీ

న్యూఢిల్లీ : దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు రికార్డు స్థాయి గరిష్టానికి చేరుకున్నాయి. కరోనా కేసులు వరుసగా తగ్గుముఖం పట్టడం, అంతర్జాతీయంగా సానుకూల సంకేతాలతో మార్కెట్లు మంచి లాభాలను నమోదు చేశాయి. సెన్సెక్స్ 52,000 మార్క్‌ను దాటగా, నిఫ్టీ 15,700 మార్క్‌కు చేరువ అయ్యింది. గురువారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 383 పాయింట్లు లాభపడి 52,232 పాయింట్లకు చేరింది. ఇక నిఫ్టీ 114 పాయింట్లు పెరిగి 15,690 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. సేవల పిఎంఐ 54.0 నుంచి 43.4కు పడిపోయి, తొమ్మిది నెలల కనిష్టానికి తగ్గింది. ఇది ప్రతికూల అంశంగా ఉంది. అయినప్పటికి ఇతర సానుకూల పరిణామాలు మార్కెట్‌కు కలిసివచ్చాయి. సెన్సెక్స్ 30 స్టాక్స్‌లో 9 మాత్రమే నష్టపోయాయి. టైటాన్ అత్యధికంగా 7 శాతం పెరగ్గా, ఆ తర్వాత ఒఎన్‌జిసి, కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఎల్ అండ్ టి లాభపడ్డాయి. బిఎస్‌ఇ మిడ్‌క్యాప్, స్మాల్‌క్యాప్ సూచీలు 1 శాతం మేరకు పెరిగాయి.

