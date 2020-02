రెండు వారాల కనిష్టానికి మార్కెట్లు

ముంబై: దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు వరుసగా నాలుగో రోజు మంగళవారం కూడా పతనమయ్యాయి. హెచ్‌డిఎఫ్‌సి, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్, భారతీ ఎయిర్‌టెల్, ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్, మారుతీ సుజుకీ, టెలికాం షేర్లు బలహీనపడడంతో సూచీలు కూడా పతనం దిశగా పయనించాయి. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 161.31 పాయింట్లు(0.39 శాతం) నష్టపోయి 40,894 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. అదే సమయంలో నిఫ్టీ 53.30 పాయింట్లు పడిపోయి 11,992 స్థాయిలో స్థిరపడింది. కరోనా వైరస్ ఆందోళనకరంగా మారడంతో ఆ ప్రభావం దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లపైనా కనిపించింది. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు కూడా జాగ్రత్త వహిస్తున్నారు. చైనాలో ప్రాణాంతకమైన కరోనావైరస్ కారణంగా మృతి చెందిన వారి సంఖ్య మంగళవారం 1,868కు పెరిగింది.

ఇప్పటివరకు మొత్తం 72,436 కేసులు నిర్ధారించారు. మరోవైపు నిరాశపరిచిన త్రైమాసిక ఫలితాలు, ఆసియా మార్కెట్ల నుండి పతనం సంకేతాల వల్ల కూడా మార్కెట్ ప్రభావితమైంది. ఎజిఆర్ కేసు కూడా మార్కెట్ల పతనానికి కారణాల్లో ఒకటి. టెలికాం కంపెనీలతో పాటు బ్యాంకుల షేర్ల విషయంలోనూ పెట్టుబడిదారులు జాగ్రత్త వహిస్తున్నారు. ప్రధానంగా జీ లిమిటెడ్, కోల్ ఇండియా, బిపిసిఎల్, గెయిల్, అదానీ పోర్ట్, ఎస్‌బిఐ, సిప్లా, ఇన్ఫోసిస్, పవర్ గ్రిడ్ షేర్లు లాభపడ్డాయి. మరోవైపు యస్ బ్యాంక్, ఇన్‌ఫ్రాటెల్, టాటా మోటార్స్, ఇండస్‌ఇండ్ బ్యాంక్, భారతి ఎయిర్‌టెల్, గ్రాసిమ్, యుపిఎల్, మారుతీ, హీరో మోటోకార్ప్ షేర్లు నష్టాలను చవిచూశాయి. రంగాల వారీగా చూస్తే ఐటి, మీడియా తప్ప మిగతా అన్ని రంగాలు నష్టాల్లో ఉన్నాయి. వీటిలో రియాల్టీ, మెటల్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్, ఆటో, ఫార్మా, పిఎస్‌యు బ్యాంక్, ఎఫ్‌ఎంసిజి ఉన్నాయి.

