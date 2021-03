ఐదో రోజూ నష్టాలు..

ఇన్వెస్టర్లలో కరోనా కేసులు, బాండ్ ఈల్డ్ భయాలు

585 పాయింట్లు కోల్పోయిన సెన్సెక్స్

న్యూఢిల్లీ : దేశీయ స్టాక్‌మార్కెట్లు వరుసగా ఐదో రోజు నష్టాలను చవిచూశాయి. అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్ 5 శాతం పెరగడం, దేశంలో కరోనా కేసులు మళ్లీ పెరుగుతుండడంతో ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ దెబ్బతిన్నది. గురువారం మార్కెట్లు లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 490 పాయింట్లు లాభపడింది. కానీ ఆ తర్వాత ఆఖరి సమయంలో నష్టాల వైపు పయనించింది. మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 585 పాయింట్లు కోల్పోయి 49,216 పాయింట్ల వద్ద ముగిసింది. ఇక నిఫ్టీ 163 పాయింట్లు నష్టపోయి 14,557 పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడింది.

ప్రధానంగా హెచ్‌సిఎల్ టెక్, ఇన్ఫోసిస్, డా.రెడ్డీస్, ఎన్‌టిపిసి, టిసిఎల్, రిలయన్స్, టెక్ మహీంద్రా వంటి స్టాక్స్ 2 శాతం నష్టపోయాయి. మరోవైపు దివీస్ ల్యాబ్, గెయిల్, హీరో మోటోకార్ప్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, విప్రో, సిప్లా వంటి షేర్లు కూడా నష్టాలను చవిచూశాయి. మరోవైపు ఐటిసి, బజాజ్ ఆటో, భారతీ ఎయిర్‌టెల్, ఎం అండ్ ఎం, మారుతీ సుజుకీ, ఒఎన్‌జిసి, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి, పవర్‌గ్రిడ్, బజాజ్ ఫైనాన్స్ వంటి షేర్లు టాప్ గెయినర్లుగా నిలిచాయి. బిఎస్ మిడ్, స్మాల్‌క్యాప్ సూచీలు 1.3 శాతం, 1.6 శాతం చొప్పున పతనమయ్యాయి. రంగాల వారీగా చూస్తే ఒక్క ఎఫ్‌ఎంసిజి, మెటల్ లాభపడగా, నిఫ్టీ ఐటి అత్యధికంగా నష్టపోయింది.

