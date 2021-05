ముంబై : కొద్ది రోజుల్లో లండన్ నుంచి భారత్‌కు వస్తానని ఎస్‌ఐఐ (సీరమ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా) సిఇఒ అదర్ పూనావాలా ప్రకటించారు. కరోనా వైరస్ మహమ్మారి రెండో దశ కేసులు భారత్‌లో విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. దీనికి గాను అవసరాలకు తగినంతగా కొవిడ్19 వాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేయాలనే ఒత్తిడి పెరిగిన నేపథ్యంలో పూనావాలా నుంచి ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ‘బ్రిటన్‌లో భాగస్వాములు, వాటాదారులతో సమావేశంగా సానుకూలంగా ఉంది. పుణెలో కోవీషీల్డ్ ఉత్పత్తి వేగంగా జరుగుతోంది. కొద్ది రోజుల్లో భారత్ వచ్చిన అన్ని కార్యకలాపాలను సమీక్షిస్తాను’ అని ట్విట్టర్ ద్వారా ఆయన వెల్లడించారు. గత వారం ప్రారంభంలో భారత ప్రభుత్వం ‘వై’ కేటగిరి భద్రతను కల్పించిన తర్వాత తొలిసారిగా పూనావామా ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కోవీషీల్డ్ డిమాండ్ సరఫరా విషయంలో భారత్‌లో కొందరు శక్తివంతమైన వ్యక్తుల నుంచి బెదరింపు కాల్స్ వచ్చాయని పూనావాలా ‘ది టైమ్స్’ ఇంటర్వూలో చెప్పారు. ఇది చెప్పిన అనంతరం ప్రభుత్వం ఆయన వై కేటగిరీ భద్రతను ఏర్పాటు చేసింది. లండన్‌కు వెళ్లడం వెనుక ఈ ఒత్తిడే ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు. 40 ఏళ్ల పారిశ్రామికవేత్త తన భార్య, పిల్లలతో కలిగి లండన్‌కు వెళ్లారు. బెదిరింపులు ఉన్న నేపథ్యంలో పునావాలా భద్రత కల్పించామని, దేశంలో ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆయన సిఆర్‌పిఎఫ్ కమాండోలు రక్షణగా ఉంటారని భారత ప్రభుత్వ అధికారులు తెలిపారు.

Serum ceo said he will return to india in a few days